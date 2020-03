Kino Marquee s’étend à 150 écrans de théâtre virtuel

Après avoir fait ses débuts dans le théâtre virtuel pour aider à maintenir en vie les théâtres d’art et d’essai à travers le pays, Kino Marquee est passé à 150 théâtres d’art et d’essai pour projeter le théâtre brésilien primé à Cannes Bacurau, ainsi que le favori du festival Désolé de nous avoir manqué.

Alamo Drafthouse et Laemmle Theatres sont parmi les théâtres à se joindre à l’initiative de projection en ligne pour projeter des films à travers plusieurs de leurs sites, avec un Q & A virtuel avec le Bacurau cinéastes et casteurs animés par BAM accessibles à tous le mercredi 1er avril à 20 h EST. La liste complète des théâtres à bord pour Bacurau au moment de la publication sont répertoriés ici.

«Nous sommes reconnaissants à nos partenaires de Kino Lorber, qui mènent la charge des projections de cinéma virtuel qui soutiennent des théâtres comme Alamo Drafthouse», Tim League, fondateur et PDG d’Alamo Drafthouse. “Nous sommes heureux de pouvoir partager Bacurau avec notre public et de continuer à célébrer notre culture cinématographique commune.”

Kino Marquee sera hébergé sur le nouveau service VOD de la société, Kino Now, bien que l’accès aux salles de projection virtuelles ne soit pas disponible via ce site, mais plutôt via les promotions des films des cinémas via le site, où les téléspectateurs peuvent acheter des billets virtuels et recevez un lien vous permettant d’accéder aux salles de projection en ligne.

“Nous avons tous été plongés dans un nouveau monde du cinéma courageux”, a déclaré le président et chef de la direction de Kino Lorber, Richard Lorber. «Kino Marquee offre aux cinéphiles et aux théâtres un moyen de se soutenir mutuellement – le public peut continuer à regarder des films récemment sortis et les théâtres peuvent continuer à vendre des billets pour de grandes expériences cinématographiques en ligne. Nous offrons Kino Marquee comme une bouée de sauvetage pour aider à garder les cinémas d’art et d’essai en activité et garder le travail des meilleurs cinéastes indépendants sous le halo des écrans virtuels de première sortie.

