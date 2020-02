Kipo et The Age of Wonderbeasts saison 2 obtient un indice du créateur – HITC

Kipo et The Age of Wonderbeasts sont arrivés sur Netflix en janvier 2020 et les fans en espérant plus pourraient avoir de la chance.

Bien que Netflix soit évidemment mieux connu pour ses séries dramatiques destinées aux adultes telles que The Witcher, Stranger Things et Narcos, il est toujours utile de se rappeler qu’il y a bien plus que le service de streaming.

Pour répondre aux jeunes publics, il y a toute une série de séries animées et d’émissions de télévision pour enfants dans lesquelles plonger.

L’une des dernières séries animées à avoir fait sensation dans l’étang Netflix est Kipo et l’ère des merveilles qui sont arrivées sur le service de streaming en janvier 2020.

De quoi parle Kipo et l’ère des merveilles?

La série de 10 épisodes suit la titulaire Kipo, une jeune fille de 13 ans qui se lance à la recherche de son père après avoir été forcée de fuir sa maison souterraine.

Dans un étrange parallèle au Magicien d’Oz, Kipo est rejoint par une foule de compagnons, Wolf, Mandu, Benson et Dave, dans une quête qui les voit affronter toutes sortes d’ennemis étranges et merveilleux sous la forme de “ muets ” (animaux mutants).

Y aura-t-il une saison 2?

Au moment de la rédaction du présent rapport, le 20 février, il n’a pas été officiellement confirmé si Kipo and co. reviendra pour une deuxième saison.

Cependant, dans une interview avec Collider, le créateur de l’émission, Radford Sechrist, a laissé entendre qu’il y aurait plus quand il a dit que “vous devez rester à l’écoute!”

Les fans en veulent certainement plus!

Les fans qui ont vu Kipo et The Age of the Wonderbeasts n’ont certainement pas perdu de temps pour appeler à la saison 2.

Un fan sur Twitter a écrit: “Je viens de regarder” Kipo and the Age of Wonderbeasts “et omg qui esquivait du plaisir à regarder. Comme si je savais que ça n’était sorti que le mois dernier, mais J’AI BESOIN de la saison 2, comme maintenant. »

Alors qu’un autre a simplement commenté: “kipo et l’âge des merveilles saison 2 QUAND”

Et enfin, ce fan a partagé quelques illustrations basées sur la série tout en exprimant également leur souhait d’une deuxième saison.

Si la saison 2 de Kipo et l’ère des Wonderbeasts se dirige vers nous, nous allons probablement en entendre parler dans les prochains mois.

Jusque-là cependant, les 10 premiers épisodes sont disponibles sur Netflix après la sortie de la série le 14 janvier 2020.

