Kiraz Mevsimi (Amar est le printemps) en avant-première de Divinity, avec Özge Gürel, le lundi 3 février

Le printemps arrive tôt dans la Divinité. Les premières de la chaîne thématique le lundi 3 février ‘Kiraz Mevsimi (Amar est le printemps)’, son nouveau feuilleton turc. La fiction viendra à la chaîne et le fera pour rejoindre le reste des paris en provenance de Turquie que Mediaset Espagne émet aujourd’hui parmi lesquels ‘Ne lâche pas ma main (Elimi Birakma)’, ‘Hayat (Amour sans mots)’ , «Je vous loue mon amour (Kiralik Ask)» et «Içerde (Rien n’est ce qu’il semble)». La série est en avance sur «Inadina Ask: Stubborn Love», une autre des nouvelles productions qui arrivera très prochainement sur le grill de Divinity.

Mettant en vedette «Kiraz Mevsimi (Amar es primavera)»

Dans ce cas, Le groupe de communication s’est engagé dans une production mettant en scène un visage bien connu de ses spectateurs: Özge Gürel, qui était le protagoniste du succès «Dolunay» que Divinity a publié il y a des mois. Dans ce cas, l’actrice a changé Can Yaman pour Serkan Çayoglu mais en maintient le genre: une comédie romantique. La fiction a été diffusée sur FOX Turquie entre la mi-2014 et 2015, est produite par Süreç Film et compte un total de deux saisons et cinquante-neuf épisodes, dans lesquels Gürel et Çayoglu étaient le couple de tête avec deux rôles pour lesquels ils ont choisi plusieurs prix. Un succès dans son pays d’origine qui va maintenant tenter de se reproduire dans sa diffusion en Espagne.

C’est l’histoire centrale

La série raconte l’histoire de Öykü, un créateur de mode amoureux de Mete (Daghan Külegeç). Tout sera compliqué pour elle lorsque cet homme commencera à ressentir quelque chose pour son meilleur ami, Seyma (Nilperi Sahankaya) et c’est pourquoi la fille décidera de changer de cap et de commencer à travailler d’une manière qui coïncidera avec Ayaz (Serkan Çayoglu), partenaire et ami de l’Université de Mete, avec qui il commence à avoir une relation de plus en plus étroite. Il est jeune et très féminisant mais cela ne sera pas un obstacle pour Mete de commencer à ressentir quelque chose … ou pas?

Dans ‘Love is spring’ Nous verrons si Mete tombe vraiment amoureux d’Ayaz ou tout est une stratégie pour tromper tout le monde et cacher qu’il suit complètement gage de Mete. Nous le verrons dans cette production où la comédie sera le principal ingrédient mais où l’amour, la passion, la jalousie et les insécurités de ses protagonistes seront constants dans tous les épisodes. De plus, et contrairement à d’autres productions turques, la série s’approfondit de manière très sensible dans les relations d’amitié, se complétant de manière très réussie avec tous les complots d’amour dans lesquels les protagonistes de la même seront impliqués.

