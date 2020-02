Kirk Douglas décède à 103 ans, était le père de Michael Douglas | AP

Le père de Michael Douglas, Kirk Douglas est décédé le mercredi 5 février, était la star de la star de cinéma de “Spartacus”, “Lust for Life” et des dizaines d’autres films.

L’acteur intense et musclé au menton capitonné a contribué à affaiblir fatalement la liste noire contre les présumés communistes et a régné pendant des décennies en tant que rebelle et patriarche d’Hollywood.

C’est sa famille qui a donné laux nouvelles fatidiques devant les médias et les réseaux sociaux, via Instagram, c’était Michael qui partageait la déclaration.

C’est avec une immense tristesse que mes frères et moi vous annonçons que Kirk Douglas nous a quittés aujourd’hui à l’âge de 103 ans. Pour le monde, il était une légende, un acteur de l’âge d’or du cinéma qui a bien vécu son âge d’or, un humanitaire dont l’engagement envers la justice et les causes auxquelles il croyait ont établi une norme à laquelle nous aspirons tous. Mais pour moi et mes frères Joel et Peter, il était simplement papa, pour Catherine, un merveilleux beau-père, pour ses petits-enfants et arrière-petits-enfants leur grand-père aimant, et pour sa femme Anne, un mari merveilleux. La vie de Kirk était bien vécue, et il laisse un héritage dans le film qui durera pour les générations à venir, et une histoire de philanthrope renommé qui a travaillé pour aider le public et apporter la paix à la planète. Permettez-moi de terminer avec les paroles que je lui ai dites lors de son dernier anniversaire et qui resteront toujours vraies. Papa – Je t’aime tellement et je suis tellement fier d’être ton fils. #KirkDouglas

Kirk a travaillé avec certains des meilleurs réalisateurs de Hollywood, à partir de Vincente Minnelli et Billy Wilder à Stanley Kubrick et Elia Kazan.

Sa carrière a commencé à l’apogée de la puissance des études, il y a plus de 70 ans, et s’est terminée à une époque plus diversifiée et décentralisée que lui grâce à son travail.

En 1996, le Académie des arts et des sciences du cinéma Il a reçu un Oscar d’honneur. Ses autres prix comprenaient une médaille présidentielle de la liberté et un prix pour l’ensemble de ses réalisations de l’American Film Institute.

Au cours de ses dernières années, c’était le dernier maillon de l’appel “L’âge d’or”, un homme presque aussi âgé que l’industrie elle-même atteignant 103 ans.

Comme ton fils Michael Douglas une fois observés, peu d’actes étaient si difficiles à suivre. Kirk Douglas était un acrobate, un jongleur, un homme autodidacte qui a appris le français à 30 ans et l’allemand à 40 ans, est mort en étant une personnalité dont on se souviendra pour la postérité.

