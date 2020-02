Kirk Douglas décédé: un acteur légendaire décède à 103 ans

Kirk Douglas, l’un des derniers survivants de l’âge d’or de l’industrie cinématographique, est décédé, rapporte People. L’acteur, surtout connu pour son rôle emblématique dans Spartacus, avait 103 ans.

Douglas laisse dans le deuil son épouse Anne et ses trois fils: Joel, Peter et Michael Douglas. Mercredi, Michael a publié une déclaration qui se lit en partie comme suit: «Pour le monde, il était une légende, un acteur de l’âge d’or du cinéma qui a vécu bien jusqu’à son âge d’or, un humanitaire dont l’engagement pour la justice et les causes auxquelles il croyait. établir une norme à laquelle nous aspirons tous. Mais pour moi et mes frères Joel et Peter, il était simplement papa, pour Catherine, un merveilleux beau-père, pour ses petits-enfants et arrière-petits-enfants leur grand-père aimant, et pour sa femme Anne, un mari merveilleux. »

Bien qu’il soit principalement connu pour son travail sur grand écran, Douglas avait de nombreux crédits télévisés à son nom, dont une douzaine de films conçus pour la télévision: The Special London Bridge Special (1972), Dr.Jekkyll and Mr.Hyde (1973 ), Mousey (1974), Victory at Entebbe (1976), Remembrance of Love (1982), Draw! (1984), Amos (1985), Inherit the Wind (1988), The Secret (1992), Take Me Home Again (1994), et son dernier crédit d’acteur, Empire State Building Murders (2008). Il est également apparu dans la minisérie Arthur Hailey’s The Moneychangers (1976) et Queenie (1987) et a fait des apparitions dans The Lucy Show, Tales From the Crypt, Touched by an Angel et The Simpsons.

Douglas a été trois fois nominé pour l’Oscar du meilleur acteur dans un film – tout d’abord pour son rôle de boxeur «Midge» Kelly en 1949 Champion. En 1996, il a reçu un Oscar honorifique pour ses cinq décennies dans la communauté du cinéma. Il a également été nominé pour trois Emmy Awards.

De plus, Douglas a reçu le prix Cecil B. DeMille des Golden Globes pour l’ensemble de ses réalisations en 1968, l’AFI Life Achievement Award en 1991 et le SAG Lifetime Achievement Award en 1999. Il a également été lauréat du Kennedy Center en 1994.