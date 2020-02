Kirk Douglas, des célébrités réagissent à sa mort | AP

Star du cinéma en or, Kirk Douglas est décédé le 5 février, alors de grandes célébrités pleurent sa perte et la partagent sur les réseaux sociaux.

C’est sa famille qui a partagé la nouvelle de sa mort à travers une déclaration, Michael Douglas son fils, qui est également acteur, était chargé de s’adresser aux adeptes et aux médias.

De grandes célébrités comme Danny DeVito Il a fait part de son sentiment face aux nouvelles fatidiques, à travers leurs comptes sur les réseaux sociaux, ils ont présenté leurs condoléances à la famille et partagé leur tristesse.

Vous pourriez être intéressé: Irina et Bradley posent sans rancune

“Pour le monde, il était une légende, un acteur de l’âge d’or du cinéma qui a bien vécu à son âge d’or, un humanitaire dont l’engagement pour la justice et les causes dans lesquelles il croyait ont établi une norme pour tous ceux à qui nous aspirons “, a partagé son fils Michael Douglas.

Un de mes premiers disques de Kirk Douglas dans mon enfance est sa performance dans la version Disney de 20 000 lieues de voyage sous-marin de Julio Verme.

Je l’ai vue en remplacement au cinéma de Los Angeles dans les années 70.

Ici avec Disney et le modèle / modèle du Nautilus. Beauté pic.twitter.com/wgv6Y4pJMs

– Pablo Manzotti (@manzottipablo)

6 février 2020

L’acteur intense et musclé Avec le menton capitonné, il a contribué à affaiblir fatalement la liste noire contre les présumés communistes et a régné pendant des décennies en tant que rebelle et patriarche d’Hollywood.

Il réalise son premier film en 1946, le dernier en 2008.

En 1996, il a reçu un Oscar pour avoir consacré un demi-siècle au septième art ⭐.

C’était et c’est une légende vivante.

Kirk Douglas, 1916 – 2020. pic.twitter.com/KeeqXQqV3b

– Agence Weplash (@weplash)

6 février 2020

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

«Kirk était l’une de ces créatures les plus étranges, une star de cinéma et un acteur incroyable. Un homme qui a forgé son propre destin et utilisé sa notoriété pour tenter de faire une différence dans le monde … “, Lee Grant, qui a joué avec Douglas dans le film” Detective Story “de 1951 sur Facebook.

Kirk a travaillé avec certains les meilleurs réalisateurs d’Hollywood, à partir de Vincente Minnelli et Billy Wilder à Stanley Kubrick et Elia Kazan.

Kirk Douglas, l’une des dernières légendes vivantes d’Hollywood et voix de Chester J. Lampwick dans la version anglaise des Simpsons, est décédée à l’âge de 103 ans. Repose en paix. pic.twitter.com/y0H1YF03tZ

– Mine Simpson (@ MinaSimpson7)

6 février 2020

– «Kirk Douglas adorait le tennis. Il a participé à de nombreux tournois et je l’ai rencontré lorsqu’il jouait au tennis des jeunes dans les années 1950. C’était un acteur talentueux qui aimait vraiment son métier. Il aimait encore plus sa famille. Qu’il repose en paix », Billie Jean King, sur Twitter.

Lire aussi: Harrison Ford ne croit pas aux héros, croit aux vraies personnes

.