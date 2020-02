Kirk Douglas, la légende d’Hollywood, décède à 103 ans

La grande légende hollywoodienne Kirk Douglas est décédée ce mercredi 5 février à l’âge de 103 ans. Pour beaucoup dans l’industrie, Kirk a eu l’une des carrières les plus indélébiles et inlassables de l’histoire d’Hollywood.

“Avec une grande tristesse, mes frères et moi avons annoncé que Kirk Douglas nous avait quittés aujourd’hui à l’âge de 103 ans”, a écrit son fils Michael Douglas sur son compte Instagram. “Pour le monde, c’était une légende, un acteur de l’âge d’or du cinéma qui a bien vécu dans ses années d’or, un humanitaire dont l’engagement pour la justice et les causes en lesquelles il croyait ont établi une norme à laquelle nous aspirons tous.”

C’est avec une immense tristesse que mes frères et moi vous annonçons que Kirk Douglas nous a quittés aujourd’hui à l’âge de 103 ans. Pour le monde, il était une légende, un acteur de l’âge d’or du cinéma qui a bien vécu son âge d’or, un humanitaire dont l’engagement envers la justice et les causes auxquelles il croyait ont établi une norme à laquelle nous aspirons tous. Mais pour moi et mes frères Joel et Peter, il était simplement papa, pour Catherine, un merveilleux beau-père, pour ses petits-enfants et arrière-petits-enfants leur grand-père aimant, et pour sa femme Anne, un mari merveilleux. La vie de Kirk était bien vécue, et il laisse un héritage dans le film qui durera pour les générations à venir, et une histoire de philanthrope renommé qui a travaillé pour aider le public et apporter la paix à la planète. Permettez-moi de terminer avec les paroles que je lui ai dites lors de son dernier anniversaire et qui resteront toujours vraies. Papa – Je t’aime tellement et je suis tellement fier d’être ton fils. #KirkDouglas

Dans ses grands moments, Kirk Douglas a été nommé trois fois meilleur acteur par l’Académie des arts et des sciences du cinéma. La première fois était pour sa performance dans Champion (1949), plus tard par Le mauvais et le beau (1952) et enfin par Désir de vie (1956). Finalement, et grâce à son incroyable carrière, Douglas a reçu un Oscar d’honneur en 1996. Kirk était peut-être le principal protagoniste masculin de l’après-Seconde Guerre mondiale, agissant dans plus de 80 films avant de prendre sa retraite en 2004.

Le père de Michel Douglas, acteur, réalisateur et producteur deux fois oscarisé, atteint le sommet de la célébrité personnifiant un boxeur impitoyable et cynique dans le film Champion. Dans The Bad and the Beautiful, il a joué un producteur de film détesté et ambitieux pour le réalisateur Vincente Minnelli. Puis il retournerait travailler avec Minnnelli en tant que génie tourmenté Vincent van Gogh dans Lust for Life, pour lequel il a remporté le prix du meilleur acteur au New York Film Critics.

Peut-être la chose la plus importante de toute sa carrière, et pour autant qu’il lui soit le plus rappelé, Douglas s’est rebellé contre la création de l’ère McCarthy produisant et jouant le rôle d’esclave dans Spartacus (1960). Écrit par Dalton Trumbo, Il est devenu un héros pour ceux sur la liste noire à Hollywood. Le film est devenu le plus gros générateur d’argent d’Universal, une réussite qui est restée pendant une décennie.