KITH dévoile le fameux B.I.G. Capsule

Peu de temps après que Supreme a dévoilé une nouvelle collection mettant en vedette l’hologramme de Tupac Shakur, KITH a déployé sa collection capsule avec The Notorious B.I.G.

Coïncidant avec le 23e anniversaire de l’assassinat de la fin de la légende, la capsule arrive lundi 9 mars pour honorer Biggie. Ronnie Fieg a dévoilé la collection via Instagram, montrant une liste de chemises et de pulls à capuche avec des illustrations de Biggie Ready To Die ainsi que des portraits du rappeur sur la poitrine de certaines pièces.

En outre, il a donné un aperçu spécial des pièces exclusives réservées aux amis et à la famille de The Notorious B.I.G. et KITH qui présentent les paroles complètes de Ready To Die et Life After Death en tant que schémas de conception.

La nouvelle collection arrive comme la dernière de la chaîne de collaborations de la marque. De même, KITH s’est associé à Def Jam en septembre de l’année dernière pour lancer une collection capsule célébrant le 35e anniversaire de la marque. Depuis lors, la marque s’est également associée à Disney pour concevoir une autre chaussure Converse, dans le prolongement de la collaboration Coca-Cola qui a été abandonnée en août.

KITH x The Notorious B.I.G. la collection de capsules sera disponible en ligne et en magasin.

