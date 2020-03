Kitsis et Horowitz – / Film

Publié le jeudi 26 mars 2020 par Fred Topel

Apple a ressuscité la série d’anthologie de Steven Spielberg Histoires étonnantes dans le cadre de son service de streaming Apple TV +, la première de leurs émissions soit une renaissance d’une émission préexistante. La série originale s’est déroulée de 1985 à 1987 sur NBC. La première saison d’Apple se compose de cinq heures d’histoires.

Le premier épisode de la nouvelle série met en vedette Dylan O’Brien en tant qu’homme moderne qui voyage dans le temps à travers le sous-sol d’une maison qu’il restaure. L’épisode 2 raconte l’histoire d’au-delà d’un coureur (Hailey Kilgore) qui se fait renverser par une voiture, mais qui reste pour aider son amie (E’myri Crutchfield). Le nouvel épisode met en vedette Robert Forster en tant que grand-père qui obtient des super pouvoirs d’un vieil anneau de jouet.

Edward Kitsis et Adam Horowitz servir de showrunners sur les nouvelles histoires étonnantes. Leurs crédits précédents incluent la création et l’exécution de Once Upon a Time et l’écriture et la production de Lost. Kitsis et Horowitz ont discuté avec / Film par téléphone cette semaine de Amazing Stories et un peu de leur série prequel Beauty and the Beast pour Disney +. De nouveaux épisodes de Amazing Stories sortent le vendredi sur Apple TV +.

Y a-t-il jamais été question d’utiliser l’original Histoires étonnantes chanson du thème?

Horowitz: Non. Le thème de John Williams était tellement emblématique. Dès le premier jour, c’était un must pour nous et toutes les personnes impliquées savaient qu’il n’y avait vraiment aucun moyen de le faire sans cela.

Comment avez-vous trouvé une nouvelle animation pour cela?

Kitsis: Nous avons embauché une société de titres et, fondamentalement, nous avons vraiment presque tout de suite passé un an à passer en revue le développement avec eux. Il suffit de regarder différentes images et animations et de se produire progressivement au cours de la dernière année.

Horowitz: C’était un effort de collaboration. Ils ont fait un travail incroyable. Ils ont travaillé avec nous et avec Amblin et Steven ont contribué à tout cela. C’était un long processus pour essayer de l’amener à l’endroit où il se trouve maintenant et nous sommes devenus plus précis alors que nous commencions à tourner les épisodes et à y mettre des images.

Kitsis: Le nom de l’entreprise est Elastic. Ils sont phénoménaux. Ils ont fait tellement de titres que vous avez vus.

Horowitz: Si vous regardez dans la séquence de titres pendant que vous regardez les épisodes, vous voyez que les images des différents épisodes sont incorporées dans la séquence de titres.

Quelle a été la décision de passer une heure complète par rapport à la demi-heure de la plupart des Histoires étonnantes?

Horowitz: Je pense qu’il s’agissait moins d’une décision consciente que les épisodes devraient être d’une heure ou d’une demi-heure que lorsque nous avons discuté du genre d’histoires que nous voulions raconter, une sorte de longueur qui s’est révélée à nous, qui est cette longueur de 45 à 50 minutes qui senti juste pour la taille des histoires que nous racontions. Il s’agissait vraiment de laisser les histoires dicter la longueur plutôt que d’essayer de lui imposer un calendrier arbitraire.

Les histoires peuvent-elles être plus audacieuses sur le streaming que sur le réseau?

Kitsis: Je dirais que je pense que oui, bien sûr. Je pense que l’envie de ce spectacle est celle d’un spectacle pour tous les âges. Je pense qu’il y avait beaucoup d’avantage dans l’épisode deux, mais pourtant nous n’essayons pas d’être Black Mirror. Ce n’est pas l’intention de notre émission. Le but de notre émission est que les gens, comme un grand film d’été, où tout le monde dans la famille puisse en retirer quelque chose et le regarder. Donc, pour nous, nous pensons que les épisodes ont un avantage, mais ce qu’ils n’ont pas, c’est la morosité. Nous avons de l’espoir. Et souvent, j’ai l’impression que cela se confond dans la critique et les gens disent: “Oh, il n’y a pas d’avantage.” Il y a un bord. Ce qu’il n’est pas sombre à la fin. C’est plein d’espoir et c’est ce que nous avons décidé de faire.

C’est vrai et je ne pense pas non plus avoir entendu de grossièretés.

Kitsis: Non, nous avons malheureusement sur le plancher de la salle de coupe l’un des plus grands moments de “putain de merde” de Robert Forster quand il voit la voiture là-haut, mais oui.

Horowitz: En fin de compte, je pense que l’esprit est là et que nous avons capturé, dans nos esprits, un ton que nous recherchions.

Kitsis: Un ton qui, je crois, est similaire à celui qui a eu lieu il y a 30 ans. Une chose que j’ai adoré en tant que fan de ce spectacle, c’est qu’il s’agissait plus d’étonnement, d’émerveillement et d’espoir que d’essayer de vous terrifier tous les jours.

Quelle a été la contribution de Steven Spielberg à travers ce processus?

Kitsis: Steven l’a été, voici son bébé. Vraiment, Amazing Stories, il l’a créé. C’est lui et à chaque étape du chemin, Steven a supervisé moi et Adam et toute la production. Il a été pour nous un guide inestimable et une force créative dans le spectacle.

Horowitz: Chaque histoire que vous voyez dans la série est celle que nous lui avons présentée et que nous avons discutée avec lui. Nous avions de longues réunions d’histoire où nous parlions de tout et il avait des idées et nous les battions d’avant en arrière. Son empreinte est sur tout cela. C’était incroyable et c’était à chaque étape de la production, des idées d’histoire au casting, à la production, au montage. Donc, dans la salle de montage, vous l’appelez. Il était impliqué.

Avez-vous un exemple d’une note de Steven Spielberg qui était comme “Wow, c’est pourquoi il est Steven Spielberg?”

Kitsis: Toutes les personnes. Chaque fois que nous étions avec Steven, tu partais, “Wow, c’est pourquoi il est Steven Spielberg.” Il est la vraie affaire et la chose que je dis toujours aux gens quand ils disent: “Comment est-il?” Je dis qu’il est complètement inspirant parce que lorsque vous êtes avec Steven, vous êtes avec quelqu’un qui aime ce qu’il fait. Donc, quand il travaille avec nous et propose des histoires incroyables, il ne pense pas que cela soit du travail. Il pense que c’est amusant. Je pense qu’il vous rappelle pourquoi vous vous êtes lancé dans cette entreprise pour commencer, c’est-à-dire passer chaque jour à dire: “Hé, ça ne serait pas cool si …?” Pour moi et Adam, Steven était tellement inspirant que chaque note m’a fait dire ça. Chaque pensée, chaque commentaire.

Est-il plus difficile d’étonner le public maintenant?

Kitsis: Oui.

Horowitz: Probablement.

Kitsis: Ce que je pense est difficile maintenant, c’est qu’il y a tellement de spectacles et il y a tellement de voix et il y a tellement d’occasions de courir sur Internet que j’ai l’impression que ce qui se passe n’est pas plus difficile d’étonner les gens, mais ce que c’est c’est plus difficile pour unifier les gens.

Horowitz: Je pense aussi que le public est exponentiellement plus sophistiqué chaque jour. C’est une chose merveilleuse. Je pense qu’avec le temps, le public est devenu plus intelligent et plus intelligent et plus sophistiqué. Cela rend donc le défi plus grand du côté de la création de ces histoires et la barre devient de plus en plus haute. C’était ce qui était si génial de travailler avec Steven. Personne n’a une barre plus élevée ou un sens plus grand de ce que le public veut ou a besoin que lui. Il peut vous pousser dans des endroits où vous n’irez jamais autrement. C’était vraiment la plus grande expérience créative que je pense que nous ayons jamais eue.

Est-ce que certaines de ces histoires proviennent des vieilles bandes dessinées et magazines?

Horowitz: Non, ce sont toutes des idées originales.

Kitsis: Le seul qui provenait d’une bande dessinée était en fait “The Rift” mais nous avons acheté la bande dessinée et en avons fait un épisode.

Horowitz: L’épisode 5 était un roman graphique sans rapport avec la bande dessinée Amazing Stories.

Est-ce différent de courir Il était une fois où embaucheriez-vous des scénaristes et des réalisateurs pour faire une histoire continue cohérente?

Kitsis: C’était vraiment comme faire cinq pilotes. Once Upon a Time était beaucoup plus de l’émission de télévision traditionnelle où chaque saison aurait un arc et un ton. Vous saviez ce qu’était un épisode Il était une fois et quels étaient les décors. C’est vraiment comme faire cinq pilotes différents. Nouveau réalisateur, nouveau casting, nouvelle équipe de production à chaque fois.

Dans l’épisode de cette semaine “The Heat”, le personnage de Kyle Bornheimer précise qu’il est un proctologue. Pourquoi une couleur si spécifique à son personnage

Horowitz: Ce n’est pas un proctologue. Il est gastro-entérologue. L’idée était de faire de lui un médecin et un professionnel. Et vraiment, l’idée était de faire un contraste entre lui et le personnage de Robert Forster qui était un changement de génération. Le personnage de Robert Forster, Joe, venait d’un milieu de cols très bleus travaillant dans une usine. Son fils était devenu médecin et plus de ce genre de professionnel et il y avait un fossé entre eux à cause de cela, un qui n’avait pas été traversé depuis de nombreuses années.

Kitsis: Je pense que l’une des autres choses était que nous voulions faire un contraste dans la mesure où le personnage de Robert Forster se remet d’une opération au genou et même si son fils est médecin, il ne l’écouterait pas parce qu’il était gastro-entérologue. Nous voulions donc créer le fossé générationnel et lui éviter d’écouter son fils parce qu’il n’était pas un spécialiste de la chirurgie du genou.

Comment avez-vous soulevé la voiture sur le toit dans la vraie vie?

Horowitz: Nous n’avons pas réellement soulevé la voiture sur le toit. Nous avons fait construire un ensemble qui était le toit, puis la voiture a été posée. C’était de la magie du cinéma.

Il y a une photo de le tirer vers le haut du mur.

Kitsis: Oui, c’est un effet visuel. La magie du film.

Je pouvais me rapporter aux trucs d’Halloween parce qu’à 14 ans, mes parents m’interdisaient de faire des tours ou de soigner parce qu’ils pensaient que j’étais trop vieux pour ça. Bien sûr, tous mes amis sont venus chez nous en costume.

Kitsis: Je sais. C’est exactement pourquoi nous avons choisi le premier cycle du secondaire parce que c’est ce moment où vous commencez à faire la transition vers votre prochain chapitre de la vie, non? Vous devenez un adolescent et nous avons adoré mettre Robert Forster et son petit-fils à la fois à de nouveaux chapitres de leur vie et à se sentir impuissants.

Quels ont été vos épisodes préférés des Amazing Stories originales?

Kitsis: Pour moi, bien sûr, “La Mission”.

Horowitz: Je pense que nous devons tous les deux être la même réponse: «La mission». Je pense que cet épisode, la tension dans cet avion et ensuite cette incroyable libération à la fin avec les roues, ce fut une heure de télévision spectaculaire qui nous a marqués comme des enfants pendant toutes ces années et toutes ces années plus tard pour pouvoir travailler avec Steven et ramener le spectacle était juste une chose ahurissante qui ne nous semble toujours pas réelle.

Si c’était votre préféré, cela informe-t-il les histoires que vous racontez maintenant?

Kitsis: Ce n’est que dans la mesure où nous nous efforçons vraiment de trouver l’esprit de ces histoires et l’esprit de ce que Steven a toujours été en mesure de capturer dans son récit et de le faire vivre aujourd’hui et de l’intégrer dans tous ces épisodes, mais tous ces épisodes que nous pensons sont très différent, mais pourtant tous tombent sous l’égide de ce même type de narration.

Les éléments modernes ajoutent-ils quelque chose à ces histoires? Comme dans le premier épisode, Dylan O’Brien utilisait Tinder.

Kitsis: Ce que je dis toujours, c’est ce que j’aimais dans tous les films de Steven et Amblin et Amazing Stories, c’était qu’ils reflétaient les temps modernes. La chambre d’Elliot à E.T. ressemblait exactement au mien jusqu’aux jouets Star Wars. Ce que nous voulions faire, c’était mettre à jour cela dans le monde d’aujourd’hui. Donc Dylan était un personnage qui cherchait constamment quelque chose. Tinder n’était qu’un exemple moderne de quelqu’un qui glisse toujours dans la vie.

Avez-vous pu jouer avec la couleur plus en streaming que vous ne le pourriez peut-être sur le réseau? On pouvait voir les changements de couleur entre les scènes modernes et quand il revient.

Horowitz: Je pense que cela témoigne de la compétence de nos cinéastes, de notre réalisateur Chris Long et de l’équipe de tournage et de la façon dont ils ont vraiment pu concevoir un schéma photographique pour chaque période afin de les faire se sentir tous différents. Je pense qu’ils ont réussi.

Qu’entendez-vous d’une éventuelle deuxième saison?

Kitsis: Pour le moment, nous nous concentrons sur la première saison. Nous sommes sur le point de nous diriger vers la troisième semaine, donc nous sommes vraiment dans le présent en ce moment. Nous ne parlons pas encore vraiment à Apple ou à quiconque d’une saison deux.

S’il y en a un, avez-vous d’autres histoires que vous n’avez pas adaptées à la première saison?

Kitsis: Nous avons tous des idées. Je sais que Steven a des idées qui le passionnent. Nous avons des idées auxquelles nous n’avons pas pu parvenir l’année dernière. Je pense que l’une des choses les plus amusantes sur Amazing Stories est une page blanche dans le sens de l’histoire à venir à laquelle personne ne pense. C’est ce qui est vraiment excitant, mais oui, nous avons quelques idées.

De quels types de sujets s’agit-il si nous avons déjà couvert les voyages dans le temps, la vie après la mort et les super-héros?

Horowitz: Nous ne voulons pas donner trop, mais je dirais que ce serait assez décevant si nous faisions une série Spielberg sans toucher aux extraterrestres. C’est probablement quelque chose à espérer.

Vous faites le La belle et la Bête série préquelle avec Gaston et LeFou. Ils ont vraiment créé quelque chose de différent de la version animée dans le film en direct. Pensez-vous vraiment pouvoir vous en inspirer?

Horowitz: Oui, c’est exactement ça. Il s’inspire du film en direct. Au-delà de cela, nous ne pouvons vraiment pas en parler, mais il est plus léger dans la veine et s’appuie sur le film d’action en direct.

Bien sûr, mais je pensais que Luke Evans était un gaffe aussi magnifique que Gaston avant qu’il ne devienne méchant, alors pouvez-vous vivre dans ce monde dans une préquelle?

Kitsis: Ouais, je pense que Luke et Josh sont phénoménaux. Tout cela aura lieu avant les événements du film.

C’était tellement important qu’ils ont donné à LeFou un moment pour danser avec un autre homme. Y a-t-il une chance que vous puissiez explorer plus d’éléments de cela dans la préquelle?

Kitsis: Nous ne voulons rien dire sur quoi que ce soit parce que nous ne voulions même pas que l’article sorte la semaine dernière. Nous faisons juste le pilote donc ce n’est pas comme si tout était encore écrit.

Horowitz: Nous sommes littéralement au milieu.

Kitsis: Nous sommes ravis de vivre un peu dans ce monde.

Horowitz: Au-delà, nous ne pouvons rien commenter.

