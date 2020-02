Kitten Bowl 2020 – Spécial adoption de Hallmark Channel [Photos]

Les griffes sortent cet après-midi alors que le septième Kitten Bowl annuel de Hallmark Channel vise à séparer les bébés chats des… autres bébés chats.

Près de quatre douzaines de boules de poils – dont la plupart ont récemment été adoptées – ronronnent au grand jeu de cette année, qui divise les cat-letes en quatre équipes féroces: les Cougars courageux, les Lions de Last Hope, les Little Longtails et le North Bengals de rivage. Le coup d’envoi (paw-off?) Commence rapidement à 2 / 1c. Une répétition de l’événement de deux heures devrait être rediffusée à 17 h.

Beth Stern sera de retour pour accueillir Kitten Bowl VII, tandis que Brennan Elliott (UnREAL) et Jill Wagner (Teen Wolf) fourniront des commentaires sur la course tout au long du match. L’ancien porteur de ballon de la NFL Rashad Jennings interviendra également en tant que correspondant de touche.

Le Kitten Bowl VII marque en fait le point culminant des festivités du Super Bowl du week-end à Hallmark Channel; le deuxième Cat Bowl annuel du réseau a été diffusé samedi soir, après la première de A Valentine’s Match. Cat Bowl II sera réémis à 16 h, après la première de Kitten Bowl VII.

Ces deux événements visent à souligner l’importance d’adopter des chats, plutôt que de les acheter chez des éleveurs ou des animaleries. Hallmark Channel dirige les parties intéressées vers la North Shore Animal League, «la plus grande organisation mondiale de sauvetage et d’adoption d’animaux sans abattage».

Parcourez notre galerie de chatons pour rencontrer le félin de départ de son année – vous pouvez cliquer ici pour un accès direct – puis déposez un commentaire avec vos favoris personnels ci-dessous.

