Knives Out avait presque une scène post-crédits de style James Bond

Scénariste-réalisateur Rian Johnson's Couteaux sortis avait presque une scène post-crédits dans le style des films de James Bond. Bien que la majorité des films de Johnson soient des efforts autonomes, il n'est pas étranger au cinéma de franchise, ayant dirigé le huitième épisode de la saga Skywalker de Star Wars, Star Wars: The Last Jedi de 2017. En fait, Knives Out est le premier film de Johnson après Star Wars, et il y met en place une série de films potentiels en présentant le grand détective Benoit Blanc (Daniel Craig). Dans Knives Out, Blanc est engagé pour enquêter sur la mort mystérieuse de Harlan Thrombey (Christopher Plummer), le riche patriarche du romancier criminel d'une famille de WASP de la Nouvelle-Angleterre.

Bien que la fin de Knives Out résume le mystère de la mort de Harlan, Craig a la possibilité de revenir en tant que Benoit Blanc enquêtant sur un autre meurtre. Il est établi dans le film que Blanc est un détective bien connu, ayant figuré dans The New Yorker, il y a donc sûrement beaucoup de travail potentiel pour le détective gentleman. En fait, Johnson a même dit qu'il aimerait faire une suite de Knives Out avec Craig de retour sous le nom de Benoit Blanc, mais à ce stade, on ne sait pas si un tel film se concrétisera. Pourtant, Johnson avait des plans pour un autre film avant même la sortie de Knives Out, comme l'a confirmé le tag post-crédits que le cinéaste a presque inclus dans le film.

À la toute fin de son commentaire sur le théâtre pour Knives Out, Johnson révèle qu'il avait envisagé de mettre quelque chose à la fin du générique pour les fans qui sont restés. La taquinerie post-crédits de Knives Out aurait été au format des films classiques de Bond qui avaient "James Bond reviendra …" à la fin du film, ce qui aurait également été un clin d'œil amusant à l'autre rôle de Craig en tant que 007. Johnson a expliqué la balise de crédits et pourquoi elle a finalement été coupée:

Nous avions brièvement pensé à faire une petite chose coquine à la fin du générique où, juste à la fin du crawl, on mettait «Benoit Blanc reviendra…» puis le nom du prochain mystère de Benoit Blanc. (Rires) Mais nous ne savions pas si les gens viendraient voir le film et nous pensions, eh bien, pourquoi tenter le destin. Mais bon peut-être que Benoit Blanc reviendra.

Il est certainement logique que Johnson ne veuille pas risquer d'inclure une balise post-crédits Knives Out alors qu'il n'était pas sûr de la performance du film avec les critiques ou au box-office. Après tout, bon nombre de films de franchise ont eu des scènes post-crédits qui ne seront jamais payées parce que les films eux-mêmes l'ont mal fait (un exemple à partir de 2019 est le redémarrage de Hellboy). Cependant, non seulement les critiques de films de Knives Out étaient incroyablement positives, mais le film a dépassé les attentes lors de son week-end d'ouverture au box-office. Jusqu'à présent (au moment d'écrire ces lignes), Knives Out a gagné 185 millions de dollars sur un budget de 40 millions de dollars, ce qui en fait un succès retentissant.

En tant que tel, il ne serait pas surprenant que Johnson ait la chance de faire une suite de Knives Out avec Craig en tant que Benoit Blanc pour résoudre un nouveau mystère. Ce qui peut être surprenant, c'est que Johnson connaissait probablement le nom du prochain mystère de Benoit Blanc si le cinéaste avait envisagé de l'inclure dans le générique de Knives Out. Peut-être que Johnson est plus avancé dans le développement d'une suite Knives Out que les fans ne le savent même. Ou peut-être qu'il n'a pas trouvé de titre puisque la taquinerie post-générique a finalement été supprimée. Pourtant, compte tenu de la réception de Knives Out, les fans sont sans aucun doute impatients de voir une suite. J'espère que Johnson arrivera à faire sa suite Knives Out (et bien d'autres mystères de Benoit Blanc).

