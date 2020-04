Knives Out, mais comme un film Netflix savonneux – / Film

Vous savez que vous avez fait un film à succès alors que Netflix en fait déjà des imitations à peine voilées. Knives Out de Rian Johnson était un hit pointu, élégant et incroyablement opportun qui était l’un des meilleurs films de l’année dernière. Et Netflix travaille rapidement pour capitaliser sur le succès de l’unité de Johnson en y injectant un peu de savon de style Lifetime Channel avec leur thriller à venir Mensonges dangereux. Regardez la bande-annonce de Dangerous Lies ci-dessous.

Remorque Dangerous Lies

Vous savez quand Gone Girl est sorti et une série de thrillers hitchcockiens dirigés par des femmes est sorti qui n’a pas réussi à capturer le dynamisme du thriller de David Fincher en 2014? C’est ce que ressent Dangerous Lies par rapport à Knives Out de Rian Johnson, qui suivait une infirmière et seule amie d’un riche patriarche qui finirait par hériter de sa fortune. Dangerous Lies – vous l’avez deviné – suit un gardien (Riverdale star Camila Mendes), qui devient l’ami proche du vieil homme riche (Elliott Gould), elle a été embauchée pour s’occuper de et hérite de sa richesse et de l’immense domaine de Chicago quand il meurt mystérieusement. Cela vous semble familier, n’est-ce pas? Pour être juste, ce n’est pas la prémisse la plus unique, et c’est là que s’arrêtent les similitudes entre Knives Out et Dangerous Lies.

Au lieu d’être un polar, Dangerous Lies est un thriller savonneux qui suit la gardienne, Katie, et son mari (Jessie T. Usher) alors qu’ils se retrouvent entraînés dans un «réseau complexe de mensonges, de tromperie et de meurtre». Il y a des hommes mystérieux qui les suivent, un détective courageux et des invasions de maisons – tous les éléments du genre de film à vie que Netflix a produit récemment.

Michael M. Scott réalise Dangerous Lies à partir d’un scénario de David Golden. Jamie Chung, Cam Gigandet, et Sasha Alexander également star.

Voici le synopsis de Dangerous Lies:

Après avoir perdu son emploi de serveuse, Katie Franklin (Camila Mendes) prend un emploi de concierge auprès d’un vieil homme riche dans son domaine tentaculaire et vide de Chicago. Les deux se rapprochent, mais quand il décède de manière inattendue et nomme Katie comme son unique héritière, elle et son mari Adam (Jessie T. Usher) sont entraînés dans un réseau complexe de mensonges, de tromperie et de meurtre. Si elle veut survivre, Katie devra remettre en question les motivations de tout le monde – même les gens qu’elle aime.

Dangerous Lies frappe Netflix sur 30 avril 2020.

