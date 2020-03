Knives Out Script maintenant en ligne via Rian Johnson – / Film

Si vous avez besoin d’une pause pour rester assis à regarder des heures interminables de télévision pendant la quarantaine et que vous voulez faire de la lecture, Rian Johnson est là pour vous aider. Le cinéaste a réalisé le projet de tournage de Couteaux sortis disponible pour tous à lire. Comme il s’agit d’un projet de tournage, il est assez similaire au film final, bien qu’il y ait quelques différences intéressantes ici et là. Mais surtout, c’est un autre rappel de la qualité d’un script.

Je viens de publier le projet de tournage de Knives Out sur mon site. Tous les scripts précédents qui n’impliquent pas l’espace sont également là-haut. https://t.co/aseGDIdwZJ

– Rian Johnson (@rianjohnson) 23 mars 2020

Hé, tu te souviens de Knives Out? L’un des meilleurs films de l’année dernière? Eh bien, c’est de retour – sous forme de script. Rian Johnson a eu la gentillesse de mettre le script sur son site, ainsi que tous ses autres scripts (à l’exception de The Last Jedi). C’est une lecture amusante, surtout pour les petites différences ici et là. Par exemple: dans le film final, lorsque Benoit Blanc est présenté pour la première fois comme assis sur le questionnement de la famille Thrombey, il tape avec désinvolture sur une touche de piano chaque fois qu’il veut que la ligne de questionnement change. Dans le script, il tape simplement le dossier d’une chaise avec son pied – ce qui n’est pas aussi dramatique et mémorable que l’élément clé du piano.

Au-delà de cela, vous remarquerez peut-être que Johnson a une étrange aversion pour la ponctuation à certains endroits, et le plus souvent, le dialogue de certains personnages s’arrête simplement – pas de point, pas de tiret de sécurité, rien. C’est un peu choquant, mais qui suis-je pour discuter avec le gars qui a écrit et réalisé le meilleur film de Star Wars?

