Koala arrête un groupe de cyclistes pour demander de l'eau

Un groupe de cyclistes voyageait le long de la route des collines d'Adélaïde en Australie quand ils ont été arrêtés par un koala qui il leur a demandé de l'eau en raison des températures élevées qui rapportaient 40 degrés et ceci, loin d'être un événement tendre, est inquiétant car au cours des derniers mois plus de 25 000 hectares ont été brûlés à cause du climat torride.

Les cyclistes ont aidé le koala et plus tard ils l'ont emmené dans les buissons pour qu'il ne court aucun danger sur la route.

L'un des cyclistes enregistre ainsi l'expérience à 7nouvelles:

«Je me suis arrêté sur mon vélo et il s'est dirigé vers moi, assez vite pour être un koala, et quand je lui ai donné à boire toutes les bouteilles que nous avions, il est monté sur le vélo pour démontrer son bonheur, aucun de nous n'avait vu quelque chose comme ça jamais. "

Pour une autre partie de l'expéditionnaire sur roues, a posté une vidéo sur son compte Instagram:

En fin de compte, le changement climatique fait une brèche dans ces petits animaux parce que jusqu'à présent Des scientifiques australiens ont sauvé plus de 46 koalas pour leur donner la maison et prendre soin des terribles conditions météorologiques.

Pour sa part, Jane Brister, une scientifique appartenant au groupe Koala Rescue, a déclaré pour les mêmes moyens:

"C'est un gros problème, car maintenant les koalas meurent de faim, ils n'ont tout simplement pas de nourriture et une partie du conflit est qu'il faut souvent au moins quatre jours avant que quelqu'un les trouve."

Les pompiers d'Aleida éteignent les incendies et sont chargés de sauver et de préserver la vie animale qui l'entoure.

Sans aucun doute, c'est une terrible nouvelle.

