Kobe Bryant a passé samedi à papa-fille avec Bianka Bryant, 3 ans

Les derniers moments pour les neuf personnes qui ont perdu la vie dans l’accident d’hélicoptère de Calabasas sont quelque chose que personne ne pouvait imaginer. Kobe Bryant et sa fille de 13 ans Gianna Maria-Onore “GiGi” Bryant ont été tués dans l’accident avec John Altobelli, Keri Altobelli, Alyssa Altobelli, Sarah Chester, Payton Chester, 13 ans, Payton Chester, Christina Mauser et le pilote Ara Zobayan. Aussi dévastatrice que cette nouvelle continue d’être pour un monde en deuil d’une icône, il a été rapporté que les dernières heures de Kobe avaient été passées avec ses filles.

Il avait été rapporté précédemment que le dimanche 26 janvier matin, avant d’embarquer dans l’hélicoptère avec sa fille et sept autres personnes – qui se dirigeait vers la Mamba Sports Academy de Thousand Oaks, en Californie, en Californie – Kobe et Gianna sont allés ensemble à l’église. Selon le Daily Mail, le duo père-fille a assisté à “la messe catholique et a reçu la communion à la cathédrale Notre-Dame Reine des Anges à Newport Beach”.

TMZ rapporte maintenant que la veille du samedi 25 janvier, Kobe a passé la fin de l’après-midi avec sa fille de trois ans, Bianka Bryant, à profiter des choses plus simples que la vie a à offrir en se promenant dans le Fashion Island Mall de Newport Beach. La paire a été capturée par la caméra alors que Kobe regardait son tout-petit admirer l’étang des carpes koï (vous pouvez consulter ce court extrait ici). Il est rapporté que la famille Bryant a souvent visité le Fashion Island Mall et qu’il était normal de voir l’icône avec ses filles dans de nombreux établissements locaux de la ville d’Orange County. Faites défiler quelques-unes des photos et vidéos de famille de Kobe depuis son compte Instagram ci-dessous.

