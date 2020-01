Kobe Bryant Dead – Star des Lakers de Los Angeles meurt dans un accident d’hélicoptère

Le légendaire joueur des Lakers de Los Angeles, Kobe Bryant, est décédé dimanche dans un accident d’hélicoptère en Californie. Il avait 41 ans.

Bryant faisait partie des cinq personnes voyageant en hélicoptère privé au-dessus de Calabasas, une ville située à 30 miles au nord-ouest du centre-ville de Los Angeles. Après que l’hélicoptère soit tombé, un incendie s’est déclaré, selon TMZ.

La cause de l’accident fait l’objet d’une enquête et, semble-t-il, il n’y avait aucun survivant.

Mise à jour: Les représentants de Bryant ont déclaré à TMZ Sports que la fille de Bryant, Gianna Maria Onore, 13 ans, était également à bord et est décédée dans l’accident.

Vanessa Bryant, l’épouse de la star du basket-ball, n’a pas été signalée comme l’une des passagers à bord. Il laisse dans le deuil son épouse et ses trois autres filles, Natalia, Bianca, et le nouveau-né du couple, Capri.

Bryant a fréquemment utilisé un hélicoptère pour voyager en Californie, y compris la durée de son temps avec les Lakers.

Bryant était un choix de première ronde au lycée en 1996. Il était le 13e choix des Charlotte Hornets, qui l’ont ensuite échangé aux Lakers. Bryant est resté avec les Lakers pendant deux décennies, remportant cinq championnats et réalisant 18 matchs d’étoiles. Il a remporté deux MVP Finals NBA et était le MVP de la ligue en 2008. Bryant est actuellement le quatrième meilleur buteur de l’histoire de la NBA, et le premier joueur à passer 20 saisons avec la même franchise.

REGARDEZ KOBE PARLER DES RÊVES WNBA DE LA FILLE GIANNA (À 3 H 15):

Il a pris sa retraite après la saison 2016. Dans son dernier match NBA, les Lakers ont battu l’Utah Jazz, 101-96. Bryant a marqué 60 points ce match-là, encaissant 23 d’entre eux dans le dernier quart seulement. L’équipe a retiré ses deux maillots, les numéros 8 et 24.

En tant qu’acteur, il a joué dans des épisodes de la courte série télévisée de CBS Moesha et Bette Midler (comme lui-même).

En 2018, Bryant a remporté un Oscar du meilleur court métrage d’animation pour Dear Basketball, basé sur un poème qu’il a écrit sur le sport.