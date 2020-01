Kobe Bryant décède dans un accident d’hélicoptère, l’un des meilleurs de la NBA | INSTAGRAM

Kobe Bryant est décédé dans un accident d’hélicoptère à Calabasas dimanche matin, TMZ Sports l’a confirmé.

Selon les informations, Kobe voyageait avec au moins 3 autres personnes dans son hélicoptère privé lors de sa chute, un incendie s’est déclaré et il est décédé.

Le personnel d’urgence est intervenu, mais personne à bord n’a survécu, la mort de 5 personnes est donc confirmée. On pense que Vanessa Bryant ne faisait pas partie des personnes à bord.

La cause de l’accident fait l’objet d’une enquête. On sait que Kobe utilise un hélicoptère pour voyager depuis des années, depuis qu’il a joué pour les Lakers. En fait, il voyageait de Newport Beach, en Californie, au Staples Center de DTLA sur son hélicoptère Sikorsky S-76.

Kobe a laissé sa femme Vanessa et ses quatre filles, qui s’appellent Gianna, Natalia et Bianca et leur nouveau-né Capri. Nous avions récemment vu Kobe dans les matchs de la NBA avec sa fille Gianna, une basketteuse qui est peut-être une étoile montante.

Capri, sa plus jeune fille, vient de naître en juin 2019. Kobe est facilement considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la NBA de tous les temps, formant 18 équipes d’étoiles au cours de ses 20 ans de carrière avec les Lakers.

Il a été choisi au premier tour du repêchage de 1996, remportant 5 championnats de la NBA, 2 MVP des finales de la NBA et a été le MVP de la ligue en 2008. Les réalisations de Kobe l’emportent de loin sur les autres joueurs.

