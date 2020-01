Kobe Bryant et 5 autres célébrités que vous avez oubliées de tenter une carrière musicale

La mort soudaine et tragique de Kobe Bryant le 26 janvier a provoqué des ondes de choc dans le monde du sport et au-delà. Bryant a été l’une des plus grandes stars de la NBA, remportant cinq championnats et marquant plus de 30 000 points au cours de sa carrière de 20 saisons. Il a pris sa retraite en 2016 et commençait tout juste à s’installer dans la phase suivante de sa vie lorsqu’il est décédé dans un accident d’hélicoptère.

Alors que le monde pleure la perte, les fans ont regardé la vie et la carrière de Bryant. Bien que de nombreuses conversations soient centrées sur son héritage sur le terrain, Bryant a également laissé une collection de musique.

Parlons de sa brève carrière musicale et d’autres célébrités qui ont barboté dans l’industrie.

Kobe Bryant dans une interview en 2001 | Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Retour sur la courte carrière musicale de Kobe Bryant

Selon Grantland, Bryant a commencé à rapper au lycée. Il a ensuite formé un groupe de rap avec quelques amis appelé CHEIZAW, qui a été nommé d’après le film de kung-fu The Kid With the Golden Arm (1979). Mais la carrière de basket-ball de Bryant a pris son envol et il a été repêché en 1996.

En 1998, CHEIZAW a signé un accord avec Sony Entertainment. Mais le but ultime était de faire de Bryant un artiste solo. Il a commencé à enregistrer de la musique par lui-même et a ensuite fait des apparitions sur un remix de «Hold Me» de Brian McKnight et «No, No, No.» de Destiny’s Child. Il a également sorti une chanson mal reçue intitulée «K.O.B.E.

Finalement, Bryant a commencé à s’entraîner avec le label sur sa préférence pour enregistrer des disques de rap lyrique au lieu de pop. Son premier album, Visions, devait sortir en 2000, mais il a été mis de côté et Bryant a finalement été retiré de Sony.

Peu de temps après, Bryant a lancé son propre label, Heads High Entertainment, mais il a fermé ses portes après un an. À ce stade, Bryant est passé de la musique et s’est concentré sur sa carrière de basket-ball.

Kim Kardashian West a enregistré une chanson

En 2011, Kim Kardashian West s’est associée au chanteur et compositeur The Dream pour une chanson. La paire a enregistré un morceau pop appelé “Jam (Turn It Up)”, qui a été balayé par les critiques.

“Elle sonne comme si elle faisait du jogging lorsqu’elle a enregistré cela, et n’a pas pu rattraper le rythme”, a déclaré un écrivain pour Billboard.

Un autre écrivain du New York Daily News l’a appelé «un morceau génial de musique de danse générique».

Malgré cela, Kardashian West n’a aucun regret. Elle a déclaré dans une apparition en 2019 sur Watch What Happens Live with Andy Cohen que c’était une “chose amusante à faire”. Elle a également noté que c’était pour une bonne cause, car les recettes ont été versées à l’hôpital de recherche pour enfants St.Jude.

Eddie Murphy est plus qu’un acteur et comédien

Eddie Murphy est, bien sûr, connu pour ses films et ses stand-ups. Mais saviez-vous qu’il est aussi chanteur?

Il avait deux albums à succès dans les années 1980 – “Party All the Time” et “Put Your Mouth on Me” – et a sorti trois albums à ce jour. Après que son troisième album, Love’s Alright (1993) ait sous-performé, Murphy a semblé se retirer de la scène musicale. Mais en 2015, Murphy est revenu avec la chanson de reggae «Oh Jah Jah», qui est arrivée dans les charts Billboard.

Robert Downey Jr. a été sur le stand

Bien avant de jouer son célèbre rôle d’Iron Man, Robert Downey Jr. était chanteur. Il a travaillé avec Elton John et fait des apparitions sur de nombreuses bandes sonores de ses films, dont Two Girls and a Guy en 1997 et Friends and Lovers en 1999.

En 2004, Downey a sorti son premier album, The Futurist, qui a obtenu des critiques équitables et s’est vendu à quelques milliers d’exemplaires. Au moment de l’écriture, c’est sa dernière version complète.

Il est difficile de savoir si Downey sortira jamais plus de musique. Mais il a apparemment beaucoup de temps après Avengers: Fin de partie.

Naomi Campbell a fait plus que modéliser

Naomi Campbell a une carrière de mannequin emblématique. Malheureusement, elle n’a pas pu reproduire le même succès en ce qui concerne ses efforts musicaux.

En 1994, Campbell a sorti un album, Baby Woman, qui a reçu des critiques mitigées et n’a engendré qu’une seule chanson à succès, “Love and Tears”. Bien qu’il ait connu un certain succès au Japon, ce fut une déception au Royaume-Uni et disparut rapidement de la mémoire.

Campbell n’a jamais sorti un autre projet complet après cela. Mais étant donné qu’elle est l’un des modèles les plus réussis au monde, ce n’est pas comme si elle en avait vraiment besoin.

Tyra Banks a également essayé de se diversifier

Après s’être fait un nom en tant que mannequin dans les années 1990, Tyra Banks a continué d’étendre sa carrière. Entertainment Weekly rapporte qu’elle s’est essayée au chant entre 1998 et 2004. Mais elle n’a pas reçu la réponse qu’elle aurait pu espérer.

Son premier single en 2004, “Shake Ya Body”, a reçu des critiques extrêmement négatives et peu de radio. C’était sa première et dernière sortie musicale.

Dans une interview accordée à Entertainment Weekly en 2018, Banks a déclaré qu’elle avait réalisé que la musique n’était pas son «appel» et qu’elle avait essayé de forcer quelque chose qui n’était clairement pas destiné à elle.

Mais heureusement, elle et toutes les autres stars de la liste ont pu réussir dans d’autres domaines.