Kobe Bryant faisait d’énormes plans pour les prochains jours de Gianna avant leur mort tragique

Kobe Bryant faisait de grands projets pour sa deuxième fille aînée, Gianna, juste avant leur mort tragique. Quelques jours avant le décès de Kobe et Gianna, également connue sous le nom de Gigi, dans un accident d’hélicoptère, la star des Los Angeles Lakers a déposé une marque pour son surnom sur le terrain de basket. Le dépôt était une décision claire que Kobe avait des plans majeurs pour l’avenir de Gianna, qui auraient probablement inclus une apparition dans la WNBA.

Kobe Bryant et sa fille Gianna Bryant | Allen Berezovsky / .

Kobe Bryant dépose une marque pour Mambacita

Le 30 décembre, Kobe a déposé des documents pour déposer la marque «Mambacita». Le surnom fait référence au surnom de Kobe dans la NBA, Black Mamba. Il témoigne également du talent de Gianna sur le terrain.

Selon TMZ,

les documents de marque décrivaient un plan d’utilisation du nom sur une

vêtements de sport, y compris sweats à capuche, shorts, pulls molletonnés, chemises, chapeaux, pantalons de survêtement,

et des maillots.

Kobe Bryant a commencé à appeler sa fille Mambacita sur

des médias sociaux. Dans un article de novembre, par exemple, Kobe a partagé un clip de

Gianna fait un fade-away contre l’un de ses coéquipiers, Alyssa Altobelli,

lors d’une mêlée.

Dans la légende, Kobe a félicité Gianna pour avoir fait un mouvement qui semblait

similaire à sa marque de commerce s’estompe. Il a également félicité Alyssa pour avoir joué

grande défense. Alyssa et ses parents, Keri et John Altobelli, sont également décédés

loin dans l’accident d’hélicoptère.

Retour au basket de Kobe

Kobe a pris sa retraite du Laker de Los Angeles en 2016 et a écrit

une lettre émotionnelle, intitulée “Dear Basketball”, après sa retraite.

Avec Kobe révélant qu’il a tout donné au basket-ball,

peu pensaient qu’il reviendrait jamais à la cour. Mais tout a changé quand Gianna

a montré un intérêt croissant pour le sport.

Bien que l’entraînement ne faisait pas partie du plan de retraite initial de Kobe Bryant, il a accepté avec plaisir le rôle d’enseigner à sa fille tout ce qu’il avait appris du jeu. Le père et la fille ont développé un lien étroit sur leur amour pour le basket-ball et ont souvent été repérés lors de matchs de la NBA analysant l’action.

Kobe et Gianna étaient en route pour un match de basket-ball lorsque leur

un hélicoptère s’est écrasé sur une colline près de Calabasas, en Californie. Il y avait un

un total de 9 personnes à bord de l’engin quand il est tombé, dont aucun n’a survécu.

Kobe Bryant dévoile l’avenir de Gigi

Il y a quelques années, Kobe a discuté de l’avenir de Gianna en basketball

lors d’une apparition sur Jimmy Kimmel Live.

L’ancienne star de la NBA a révélé que sa fille rêvait de jouer pour le

Université du Connecticut et était confiant quant à la poursuite de son basketball

héritage.

Il a également révélé de façon hilarante la réponse de Gianna chaque fois que les gens

lui a dit qu’il devait avoir un fils.

“La meilleure chose qui arrive, c’est quand nous sortons et que les fans viennent

à moi, et elle se tiendra à côté de moi et ils seront comme: “Vous devez

avoir un garçon. Toi et [wife Vanessa] dois avoir un garçon, quelqu’un pour continuer

la tradition, l’héritage. “Et elle dit:” Oh, j’ai compris “”, a-t-il expliqué.

Il ne fait aucun doute que Kobe avait des plans majeurs pour l’avenir de Gianna.

Le plan ultime aurait été de voir sa fille enrôlée dans la WNBA et

profiter plus tard de son surnom.

Kobe Bryant était un grand partisan de la WNBA au fil des ans et

n’a pas hésité à exprimer son amour pour le jeu. Non seulement il a assisté

jeux et regarder des films, mais il a également entraîné l’équipe de Gianna et a couru le basket-ball

camps dans la région.

Il est tellement dommage que leurs deux vies aient été interrompues dans le

accident d’hélicoptère, avec les sept autres victimes de l’accident.

Le monde pleure la mort tragique de Kobe et Gigi

Dans les heures et les jours qui ont suivi le tragique accident d’hélicoptère,

les fans du monde entier ont pleuré la perte de Kobe et de sa fille.

Un grand nombre de joueurs actuels de la NBA ont rendu hommage à Kobe

Bryant et Gianna sur les réseaux sociaux, ainsi que le commissaire de la NBA, Adam Silver, qui

a déclaré que Kobe «restera le plus dans les mémoires pour avoir inspiré les gens du monde entier

pour ramasser un ballon de basket et concourir au mieux de leurs capacités. »

Rebecca, ancienne star de la WNBA et centre de l’Université du Connecticut

Lobo a également exprimé ses condoléances pour la perte de Kobe et de sa fille.

“Aucun joueur @NBA n’a soutenu la @WNBA ou le collège des femmes

le basket-ball plus que Kobe », a expliqué Lobo. “Il a assisté à des jeux, regardé à la télévision,

coaché ​​la prochaine génération. Nous prions pour sa famille. »

Kobe et Gianna continueront de recevoir des hommages sur les réseaux sociaux

alors que les fans du monde entier font face au choc de leur perte. On ne sait toujours pas

pourquoi l’hélicoptère s’est écrasé, mais les conditions météorologiques et les éventuels problèmes mécaniques sont

serait en faute.

Kobe Bryant avait 41 ans et Gianna avait 13 ans au

moment de leur mort. Kobe a pris sa retraite de la NBA en 2016, mais est resté actif dans

la vie de nombreux joueurs actuels.