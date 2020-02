Kobe Bryant honoré de l’hommage des étoiles de Jennifer Hudson, Common & More

La NBA rend hommage à Kobe.



Dimanche soir, alors que le 69e match annuel des étoiles de la NBA commençait, un hommage à feu Kobe Bryant était naturellement à l’ordre du jour alors que des natifs de Chicago tels que Jennifer Hudson et Common menaient un match d’ouverture qui garderait Bryant à l’esprit.

De plus, Magic Johnson a également fait une apparition pour parler de son ami.

“Nous ne verrons jamais un autre basketteur tout comme Kobe”, a déclaré Johnson, qui a également rendu hommage au défunt commissaire de la NBA, David Stern. “Marquer 81 points en un match. Marquer 60 points lors de son dernier match. Et remporter ensuite cinq championnats NBA […] Mais ce dont je suis vraiment fier quand on pense à Kobe Bryant, il y a des millions de personnes à Los Angeles qui n’ont pas de maison. Kobe se battait pour leur trouver des maisons et des abris chaque jour. Il était passionné par ça. Il était également passionné d’être un grand père, mari, cinéaste. Un jeune homme a remporté un Oscar. Nous souffrons donc tous. C’est une période difficile pour toute la famille NBA. “

Johnson conduirait ceux rassemblés au United Center de Chicago dans un moment de silence de huit secondes en l’honneur de Bryant avant que Hudson n’apparaisse en violet pour livrer une interprétation émouvante de “For All We Know (We May Meet Again)”.

Common le suivrait avec un rap dans lequel il rendrait hommage aux plus grands joueurs de Chicago tout en mentionnant Kobe par son nom avec une réplique.

“Un roi nommé Kobe Bryant”, a martelé Common alors que les lumières de l’arène illuminaient les gens et l’or. “Même dans les moments les plus sombres, vous sentirez la lumière de Kobe.”

