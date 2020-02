Kobe Bryant honoré par Nike avec une annonce glaçante «Mamba Forever»

Nike lance sa vidéo hommage à “Mamba Forever” Kobe Bryant au moment où le service commémoratif a commencé au Staples Center.



Les Lakers de Los Angeles, les légendes de la NBA d’hier et d’aujourd’hui, les fans et la famille se sont tous réunis au Staples Center aujourd’hui pour “Une célébration de la vie pour Kobe et Gianna Bryant”. En l’honneur de l’événement, Nike vient de publier son annonce glaçante “Mamba Forever”, mettant en évidence de nombreuses réalisations de Kobe au fil des ans, allant de son ascension en tant que phénomène de basket-ball au lycée à Philadelphie à ses distinctions, titres de championnat et amour de être un “Girl Dad”.

Découvrez l’annonce complète dans la vidéo intégrée ci-dessous.

Nike a interrompu la sortie de la “Big Stage / Championship Parade” Nike Kobe 5 Protro au lendemain de la mort tragique de Kobe, mais des rumeurs circulent selon lesquelles la marque lancera un nouveau coloris inspiré des Lakers le 26 mars. Cliquez ici pour plus de détails sur cette sneaker hommage.

“Une célébration de la vie pour Kobe et Gianna Bryant” ne sera pas diffusée sur les écrans vidéo à l’extérieur du Staples Center, mais l’événement sera diffusé en direct sur les chaînes de télévision locales à partir de 10 heures, heure locale (13 heures HE). Les flux en direct de “ Une célébration de la vie pour Kobe et Gianna Bryant ” peuvent également être trouvés sur le site Web de CNN, NBA TV, CBS All Access et les plateformes de médias sociaux d’ESPN, comme indiqué ci-dessous.

.