Kobe Bryant, ils consacrent une minute de silence aux Grammy Awards

Kobe Bryant, consacre une minute de silence aux Grammy Awards | .

La cérémonie des Grammy Awards vient de commencer où Kobe Bryant a passé une minute de silence pour sa mort subite.

Les nouvelles du départ de joueur de basket les réseaux sociaux ont été paralysés pendant un moment car les utilisateurs ont au moins réussi à saturer Twitter en envoyant des millions de messages à l’unisson.

Au début de la cérémonie de remise des prix, Kobe Bryant a été rappelé avec beaucoup d’affection et de fierté et en son honneur une minute de silence a été consacrée.

Vous pourriez être intéressé: The Grammy, connaître la liste complète des nominés dans les principales catégories

Harvey Mason Jr. Le président de la Recording Academy, était la personne qui a mené l’hommage en demandant un moment de réflexion aux personnes présentes au Staples Center.

“Comme beaucoup d’entre vous le savent, nous avons perdu Kobe Bryant dans un tragique accident d’hélicoptère tôt aujourd’hui. Puisque nous sommes chez lui, je vous demande de nous rejoindre dans une minute de silence”, a demandé Harvey.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

La livraison de Prix ​​Grammy Il se déroule au Staples Center, Los Angeles enceinte polyvalente qui est utilisé comme siège de Los Angeles Lakers, l’équipe NBA où brillait le basketteur.

Vous pourrez voir les retransmissions en direct des galères sur le service de microblogging Twitter car pour la première fois elles seront diffusées en direct, après 14 ans de lancement, vous serez fier de diffuser l’une des plus importantes remises de prix aux États-Unis.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

“Grammys Live from the Red Carpet” sera diffusé à partir de 19h00, ce dimanche 26 janvier, où vous pourrez profiter du Grammy 2020 avant et après la remise des prix.

«En ce qui concerne récompenses, Twitter est l’endroit où les gens parlent de tout ce qui se passe. Ainsi, les musiciens, les groupes, les artistes et les amoureux du tapis rouge peuvent se connecter avec ce qui se passe, faisant de Twitter le compagnon idéal pour les grands événements “, ont-ils commenté une déclaration.

Lire aussi: Kobe Bryant, ce que l’on sait de son départ jusqu’à présent

.