Kobe Bryant, le basketteur qui a remporté un Oscar

Kobe vient de perdre la vie, donc toutes sortes de données à son sujet sont devenues une tendance, cette fois, nous mentionnerons l’occasion où il a remporté un Oscar.

L’exastro des Los Angeles Lakers a remporté un Oscar en mars 2018 dans la catégorie court-métrage animé par “Dear Basketball”, basé sur un poème qu’il a écrit en 2016 à la fin de ses 20 ans de carrière sur le terrain.

La statuette s’ajoute à une collection déjà étendue de récompenses qui comprend cinq championnats NBA avec les Lakers, deux médailles d’or olympiques, des prix pour le joueur le plus précieux dans la finale NBA, un prix pour le joueur le plus précieux de la ligue et quatre au meilleur participant du All-Star Game.

À cette occasion et dans les coulisses, Bryant a regardé avec adoration le prix qu’il tenait entre ses mains et a dit «Mon Dieu». “Je me sens mieux que de remporter des championnats”, a-t-il déclaré sans perdre son sourire. “C’est fou, fou.”

En tant que producteur exécutif du film de six minutes, Bryant a reçu dimanche soir son Oscar de la star de “Star Wars” Mark Hamill et a partagé le prix avec l’animateur Disney Glen Keane. “Vous n’avez pas besoin d’aller dans un bac à glace”, a expliqué Keane à Bryant dans les coulisses.

Depuis qu’il a pris sa retraite du basketball, Bryant s’est consacré à des projets tels que le lancement de nouvelles chaussures Nike et l’expérimentation de diverses formes de narration. La superstar de 39 ans a déclaré que la nomination aux Oscars montre qu’il peut réussir hors du court.

“En tant que basketteurs, nous sommes censés nous taire et dribbler, mais je suis content que nous puissions faire plus”, a déclaré Bryant sur scène. Bryant a dit qu’il avait reçu des commentaires condescendants comme “comme c’est mignon” quand il a dit qu’il voulait raconter des histoires après sa retraite.

«La chose la plus difficile lorsque vous partez de zéro est que vous devez faire taire l’ego et recommencer. Vous devez apprendre les bases », a-t-il expliqué.

