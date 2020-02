1/5

Kobe Bryant: les fans et les stars disent au revoir à la star du basket de L.A | AP

Kobe Bryant: les fans et les stars disent au revoir à la star du basket de L.A

Kobe Bryant: les fans et les stars disent au revoir à la star du basket de L.A

Kobe Bryant: les fans et les stars disent au revoir à la star du basket de L.A

Kobe Bryant: les fans et les stars disent au revoir à la star du basket de L.A

Kobe Bryant Il a été licencié dans un hommage émotionnel dans lequel des fans, des stars et des personnes proches de l’ancien basketteur, y compris sa famille, ont donné un dernier adieu à la légende du basket-ball.

Chacun de ces présents a partagé des souvenirs émotionnels de la star de Los Angeles Les Lakersl’un d’eux était Vanessa Bryant, veuve de l’ancien joueur de la NBA.

Vanessa Bryant Il se souvenait de lui comme d’un père et d’un mari aimant, arrivé tôt pour aller chercher ses filles à l’école et qui écrivait des lettres et des cartes postales émotionnelles.

Rob pelinka C’était une autre personne proche de la star du sport, qui pendant des années était un agent et un ami proche de la même superstar qui se souvenait avoir envoyé un SMS le mois dernier, juste avant de perdre la vie après avoir coulé l’hélicoptère dans lequel il voyageait. Dans ce message, j’ai demandé de l’aide pour que la fille d’un ami obtienne un stage.

Vous pouvez être intéressé Honra NFL souvenir de Kobe Bryant et sa fille dans le Super Bowl

D’autre part, Michael Jordan il a fait allusion Kobe Bryant comme son “frère cadet”.

Avec son départ, “une partie de moi est morte”, a-t-il ajouté.

Un grand nombre de fans ont rejoint lundi la cérémonie organisée à la mémoire du basketteur à la retraite. Staples Center des anges.

Ses multiples réalisations ont été l’une des principales raisons pour lesquelles beaucoup, autour de 20 000 fans y assistent pour honorer sa mémoire, ainsi que celle de sa fille Gianna qui a perdu la vie avec le joueur et neuf autres personnes qui les accompagnaient.

Mon gigi

Un message partagé par Kobe Bryant (@kobebryant) le 3 septembre 2019 à 13 h 59 HAP

L’émotionnel cérémonie Elle était accompagnée de larmes, de souvenirs et même de rires rappelant les bons moments passés avec la star.

Je ne pouvais pas le voir comme une célébrité, pas seulement comme un joueur incroyable », a déclaré la veuve Vanessa Bryant. «Il était mon doux mari et le beau père de mes filles. C’était à moi C’était mon tout. »

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

De plus, certaines stars ont accompagné l’exposition de quelques numéros musicaux dont ceux de Beyoncé Alicia Keys et Christina Aguilera.

Au cours de hommage le court-métrage “Dear Basketball” produit par Bryant et décerné l’Oscar.

Le film dépeint la réticence de la star à quitter le basket, sa passion, en vue de sa retraite en 2016, avec le Lakers.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

D’autre part, l’enceinte était inondée des couleurs de l’équipement avec lequel le ancien basketteur vingt saisons seront jouées, les fans de l’ancien joueur portaient son maillot ou portaient les couleurs de la Lakers, La franchise sportive la plus populaire de Los Angeles.

Parmi les personnes en deuil figuraient des légendes des Lakers, telles que Jerry West, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson et l’espagnol Pau Gasol. Le commissaire de la NBA, Adam Silver, a rejoint Jordan, Shaquille O’Neal, Phil Jackson et des dizaines de joueurs actuels de la NBA, tels que Stephen Curry, Anthony Davis, Kyrie Irving et trois stars basées à Los Angeles: James Harden, Russell Westbrook et DeMar DeRozan.

Ils ont également assisté célébrités comme Jennifer Lopez, Alex Rodriguez, Kanye West et Kim Kardashian.

Vous pouvez également lire Kobe Bryant, et la grande fortune qui pourrait être perdue s’il n’y avait pas de testament

Enfin, il est apparu que l’argent obtenu de la vente de billets pour le hommage, dont les billets ont été vendus, seront reversés à la Fondation sportive Mamba et Mambacita, qui soutient des programmes sportifs pour les jeunes des communautés défavorisées et propose des cliniques sportives pour les filles et les femmes.

Un funérailles privé a eu lieu le 7 février dans le comté de Orange.

.