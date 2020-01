Kobe Bryant, lettre d’adieu controversée: je t’aimerai toujours mais je ne peux rien te donner d’autre | Instagram

Quand le monde ne remplace toujours pas la perte d’un grand ballon de basket, Kobe Bryant a eu lieu dans la matinée de dimanche dernier une lettre d’adieu controversée émise par l’ancien joueur de 41 ans

L’ancien joueur de la NBA, Kobe Bryant qui a perdu la vie après sinistre l’avion dans lequel il voyageait avec sa fille de 13 ans, “Gigi” Bryant, en plus de neuf personnes, laisse sans aucun doute une grande marque dans le monde du sport et ses proches .

Après sa mort, seulement quelques mots écrits par lui joueur de basket Ils sont une petite partie du confort de beaucoup de leurs fans et de leurs proches.

L’athlète, qui jouera vingt saisons dans l’équipe de Lakers Il a pris une décision qui n’a pas été facile après avoir dû dire au revoir à l’une des choses qu’il aimait le plus.

Ongle lettre révèle ce que cet adieu signifiait pour lui sportif, qui le souligne, s’est toujours démarqué par son dévouement, sa discipline et sa lutte pour obtenir des triomphes d’une manière honnête.

Au revoir au basket Kobe Bryant:

Cher Basketball:

Depuis que j’ai commencé à rouler les chaussettes de mon père, à faire voler mon imagination avec des photos gagnantes au Great Western Forum, je savais que quelque chose était réel, que j’étais tombé amoureux de toi.

Un amour si profond que je vous ai tout donné, de mon esprit et de mon corps à mon âme et mon esprit.

En tant que garçon de six ans profondément amoureux de vous, je n’ai jamais vu le bout d’un tunnel, je ne me suis vu sortir que d’un seul.

J’ai donc couru, couru de haut en bas, dans tous les coins, j’étais derrière chaque balle perdue. Vous m’avez demandé mon coup de pouce et je vous ai donné mon cœur. Et cela est devenu beaucoup plus.

J’ai joué avec la sueur et la douleur non pas parce que j’aime les défis, mais parce que tu m’avais appelé. J’ai tout fait pour toi parce que c’est ce que tu fais quand quelqu’un te fait sentir aussi vivant que tu me fais sentir.

Vous avez accordé à un petit garçon de six ans son Laker de rêve, et je vous aimerai toujours pour cela. Mais je ne peux pas t’aimer de manière obsessionnelle plus longtemps. Je ne peux rien vous offrir de plus que cette dernière saison. Mon cœur peut arrêter les coups, mon esprit peut gérer la routine, mais mon corps sait que le moment est venu de dire au revoir.

Et rien ne se passe. Je suis prêt à te laisser partir. Je veux que vous le sachiez pour que nous puissions tous les deux savourer chaque instant que nous quittons ensemble. Le bon et le mauvais. Nous nous sommes donné tout ce que nous avons.

Et nous savons tous les deux que quoi que je fasse ensuite, je serai toujours cet enfant avec des chaussettes et des poubelles dans le coin: “05 secondes au chronomètre, ballon dans les mains 5 … 4 … 3 … 2 … 1” Toujours je t’aimerai.

Les mots de Kobe, écrite dans une lettre émotionnelle dans laquelle le joueur dit au revoir aux reprises de la NBA de The Players Tribune.

L’amour pour le sport de Bryant Cela l’a amené à être comparé à des personnages comme Shaquele O’Neal et Michael Jordan.

Et même, sa passion pour le ballon l’a amené à fonder une école de sport appelée “Académie de Mamba“, pour booster de nouveaux talents.

Aujourd’hui, le aussi appelé “Mamba noir“, a été oscarisé en 2018 après sa livraison pour le basket-ball l’a amené au grand écran, ce témoignage prend plus que jamais un sens à sa grande carrière.

Le 26 janvier est une journée pour les fans de le sport et les non-fans peuvent oublier, une légende du ballon a quitté ce monde soudainement. Cependant, on se souviendra toujours de lui pour son dévouement total au sport et pour tout ce qui a fait de lui un grand.

