Kobe Bryant officiellement identifié par un coroner de Los Angeles et trois autres victimes

Les noms des neuf personnes à bord de l’accident d’hélicoptère impliquant Kobe Bryant qui ont coûté la vie à tous les passagers ont été partagés pendant des jours, le bureau du coroner de Los Angeles a diligemment tenté d’identifier correctement chaque personne. Une enquête a révélé que les décès étaient les suivants: Kobe et sa fille de 13 ans, Gianna Maria-Onore Bryant; John Altobelli, l’épouse de John Keri Altobelli et leur fille Alyssa Altobelli; Sarah Chester et sa fille de 13 ans, Payton Chester; l’entraîneur de basket-ball Christina Mauser et le pilote Ara Zobayan.

Selon un rapport de KRON4 News, seules quatre victimes de l’accident d’hélicoptère ont été identifiées par des empreintes digitales: Kobe Bryant, John Altobelli, Sarah Chester et Ara Zobayan. Le bureau du coroner fait de son mieux pour identifier officiellement les restes des cinq autres passagers. Il y a eu beaucoup de spéculations concernant la cause de l’accident, et bien que le brouillard ait été une source clé, il faudra des semaines, voire des mois, avant que des réponses définitives soient fournies.

Vanessa Bryant a naturellement rendu son Instagram privé alors qu’elle traite la période la plus dévastatrice de sa vie, mais l’effusion de prières, d’amour et de soutien pour toutes les victimes et leurs familles a été écrasante ces premiers jours. La nouvelle de la tragédie a poussé de nombreuses personnes à réévaluer ce qu’elles jugent important, alors j’espère que cette unité et ce soutien se poursuivront dans les mois et les années à venir.

