Kobe Bryant sera honoré au Super Bowl de Miami

Le matin du 26 janvier, un hélicoptère transportant Kobe Bryant, sa fille de 13 ans, Gianna “GiGi” Bryant, et sept autres personnes s’est écrasé sur une colline à Calabasas, en Californie. Il n’y a pas eu de survivants et le monde a été plongé dans le deuil. Au cours de la semaine dernière, l’héritage de Bryant, à la fois sur et hors du terrain, a été honoré dans le monde du sport. Le 31 janvier, cinq jours seulement après le crash, les Lakers de Los Angeles ont rendu hommage à Bryant dans un hommage émotionnel lors de leur premier match à domicile depuis le crash. Un hommage est également prévu pour le Super Bowl le 2 février, avant les funérailles de Bryant et de sa jeune fille.

Comment les Lakers ont-ils honoré Kobe Bryant et Gianna?

Les Lakers ont créé un hommage émouvant à tous ceux qui ont péri dans l’accident du 26 janvier. Dans leur premier match à domicile depuis l’accident, la soirée a commencé par plusieurs actes musicaux, dont une interprétation de «Amazing Grace» réalisée par Usher.

Des sièges ont été fixés pour Kobe et Gianna. Le siège de Bryant avait son maillot numéro 24 drapé sur la chaise et, le siège commémorant Gianna avait son maillot numéro 2 de la Mamba Sports Academy, tombé sur le dos. Des roses étaient posées sur chaque chaise. Selon CNN, les noms de toutes les victimes étaient également affichés sur tous les écrans de la maison. LeBron James, qui a rejoint les Lakers en 2018, a pris la parole lors de la cérémonie avant la présentation de toute l’équipe des Lakers. Au lieu d’annoncer chaque joueur par son nom et son numéro, chaque membre de l’équipe a été présenté comme Kobe Bryant.

Il a également été annoncé que toutes les fleurs laissées devant le Staples Center seront emportées dans les prochains jours, transformées en paillis et utilisées dans des jardinières de Los Angeles pour honorer l’impact de Bryant sur la communauté. D’autres plans commémoratifs sont en cours de discussion.

Ce qui est prévu pour le Super Bowl en l’honneur de Kobe Bryant et Gianna

Jennifer Lopez et Shakira seront les têtes d’affiche du célèbre spectacle à la mi-temps du Super Bowl. Bien qu’elles aient déjà créé l’acte de 12 minutes, il semble que les chanteuses soient retournées à la planche à dessin lorsque la nouvelle du décès de Bryant a éclaté. Selon CBS Sports, la paire prévoit de rendre hommage à la star du basket-ball perdue, à sa fille et aux sept autres personnes décédées dans l’accident d’hélicoptère, mais ils refusent d’en donner trop.

Alors que Lopez et Shakira gardent leurs plans silencieux, Lopez a insisté pour que l’hommage soit “sincère”. La chanteuse a parlé franchement de son inquiétude pour la femme de Bryant et les trois filles qu’il a laissées. Interrogée sur Vanessa, Lopez a déclaré: “Je pense à quel point cela doit être terrible pour elle en ce moment … Je viens de prier pour que Dieu la guide à chaque instant parce qu’elle a trois autres bébés à s’occuper.”

La NFL n’a pas mentionné de plans supplémentaires pour rendre hommage à Bryant et aux victimes de l’accident d’hélicoptère. On ne sait pas si un hommage supplémentaire aura lieu au début du jeu, comme les Grammy Awards ont choisi d’honorer Bryant. La cérémonie de remise des prix a eu lieu le 26 janvier au Staples Center, quelques heures seulement après la confirmation de la mort de Bryant.

Quand auront lieu les funérailles de Kobe Bryant?

On sait peu de choses sur l’enterrement privé ou le mémorial public qui est en cours pour Bryant et sa fille. Vanessa Bryant n’a visité Instagram que deux fois depuis la perte de son mari et de sa fille. Plusieurs jours après l’accident, elle a tendu la main pour remercier la légion de fans pour leurs vœux et leurs prières. Vendredi, elle s’est rendue sur la plate-forme de médias sociaux pour rendre hommage à sa fille et à son mari qui ont été honorés au Staples Center. Elle n’a pas non plus mentionné les plans des funérailles.

Un mémorial pour Kobe Bryant devant le Staples Center | Robyn Beck / .) (Photo de ROBYN BECK / . via .

Selon plusieurs sources, un mémorial public est en cours d’élaboration et devrait se tenir au célèbre L.A. Coliseum. Le plan d’origine aurait été de tenir le mémorial au Staples Center, où Bryant a passé tant d’années sur le terrain, mais n’occupant que 19000 personnes, les planificateurs craignent qu’il ne soit pas assez grand pour contenir la foule attendue. Aucune date n’a été fixée pour le mémorial public, et aucun plan funéraire privé n’a été confirmé.