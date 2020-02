Kodak Black dédie un poème à Zendaya pour la Saint-Valentin

Kodak Black tire son coup cette Saint-Valentin.

Le rappeur incarcéré a dédié un poème d’amour à Zendaya derrière les barreaux. Dans son court et doux post, Lil Kodak a donné son cœur à l’actrice de Spider-Man, tout en la taguant sur Instagram.

«Zoolin In a Ice Box / Froze in time», écrit-il. “Mais mentalement, vous êtes ma Saint-Valentin / j’espère que je vous ai fait sourire avec ce poème / je pense vous raccompagner jusqu’à la maison.”

Il a ajouté: «P.S. Ne me faites pas battre Spider Man Up », une référence au rôle de Zendaya en tant que petite amie de Spider-Man Michelle« MJ »Jones dans le film de bande dessinée.

Heart Break Kodak a également sorti une nouvelle chanson intitulée “À cause de vous” en l’honneur de la Saint-Valentin, sur laquelle il montre un côté plus doux. “Putain, je vais juste montrer à cette fille un autre côté de moi”, dit-il avant de promettre de changer ses manières. “Vous méritez un meilleur moi, une meilleure personne.”

Ce n’est pas la première fois qu’il sort de la musique pour la Saint Valentin. En 2018, il abandonne sa mixtape R&B Heart Break Kodak.

Kodak purge actuellement une peine de 46 mois pour armes et devrait être libéré de prison en août 2022. Il a récemment été transféré du centre de détention fédéral de Miami dans un enclos fédéral du Kentucky.

Pendant son séjour à la FCI Miami, il s’est plaint que les responsables de la prison complotaient contre lui et que lui et d’autres détenus devaient endurer des conditions inhumaines. «Ils me tuent stratégiquement lentement ici. J’ai été humilié à maintes reprises », a écrit Kodak dans une lettre ouverte.