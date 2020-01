Kodak Black dit que la prison «me tue lentement»

Kodak Black s’exprime derrière les barreaux.

Le rappeur, également connu sous le nom de Bill K. Kapri, dévoile son expérience «cruelle et contraire à l’éthique» en prison, où il purge une peine de 46 mois pour détention d’armes. Dans une note publiée sur Instagram jeudi, il affirme qu’il y a une «grande conspiration» contre lui par deux des responsables du centre de détention fédéral de Miami, qui «me tuent stratégiquement lentement».

Selon Kodak, le lieutenant F. Arroyo et Santiago Torres ont été “très vindicatifs” envers lui et falsifient les rapports d’incidents, lui enlèvent les droits de visite et interfèrent avec son courrier.

«Il y a une grande conspiration dans ce bâtiment sur Moi. Santiago Torres utilise à tort sa position au sein du Miami FDC et abuse de son autorité », écrit Kodak. “Elle a écrit des rapports d’incident falsifiés sur moi, pour profiter des privilèges téléphoniques que j’obtiens une fois par semaine en isolement.”

Il affirme que Torres «abuse de son autorité» et a menacé de retirer sa petite amie de sa liste de visites. «Pour aucune autre raison que d’ajouter l’insulte à ma détresse», explique Kodak. “Ne pas être en mesure de voir mon autre significatif tout en étant enfermé dans ce trou d’enfer.”

Le lieutenant F. Arroyo a été très vindicatif envers moi et j’ai le fort sentiment que cela a quelque chose à voir avec le fait que je sois installé, lacé, meurtri et brutalement battu deux semaines avant mon rendez-vous. Il y a une grande conspiration dans ce bâtiment sur Moi. Santiago Torres utilise à tort sa position au sein du Miami FDC et abuse de son autorité. Elle a écrit des rapports d’incident falsifiés sur moi, pour profiter des privilèges téléphoniques que j’obtiens une fois par semaine en isolement. Aussi, faire n’importe quoi pour prendre mon temps de gain afin que je rentre littéralement à la maison quand je suis censé le faire. Un matin, elle m’a sorti de ma cellule pour me dire qu’elle allait «retirer ma jolie petite amie de ma liste de visites». Pour aucune autre raison que d’ajouter l’insulte à ma détresse. Ne pas pouvoir voir mon autre significatif enfermé dans ce trou infernal. De plus, on m’a refusé la visite de ma mère le 23 décembre, deux jours avant Noël. Non seulement mon courrier entrant prend en moyenne un mois pour arriver jusqu’à moi, mais il dérange aussi mon courrier sortant. Ma famille n’a reçu aucune de mes lettres pour les vacances. Ce qui est à la limite cruel et contraire à l’éthique, mais comme si tout cela ne suffisait pas, le 31 décembre pour être précis, on m’a remis un plateau vide pour le petit déjeuner. Je l’ai porté à leur attention, mais rien n’a été fait pour moi. Depuis l’appareil photo les montre entrer dans un bac par mon rabat, mais en attendant il n’y a rien dans mon bac quand je. L’a ouvert. Ils me tuent stratégiquement lentement ici. J’ai été humilié encore et encore. Je suis très déçu de la façon dont ils ont traité non seulement moi, mais tous les autres détenus de cet établissement. Avec leur programme égoïste, ils seront toujours du côté de leurs collègues officiers, qu’ils aient raison ou tort.

Il affirme également qu’on lui a refusé une visite avec sa mère deux jours avant Noël et que son courrier met un mois à recevoir et que le courrier sortant est falsifié. “Ma famille n’a reçu aucune de mes lettres pour les vacances. Ce qui est à la limite cruel et contraire à l’éthique », ajoute-t-il.

De plus, Kodak dit qu’on lui a donné un plateau vide pour le petit déjeuner le soir du Nouvel An. «Je l’ai porté à leur attention, mais rien n’a été fait pour moi. Depuis l’appareil photo les montre entrer dans un bac par mon rabat, mais en attendant il n’y a rien dans mon bac quand je. L’a ouvert.”

Kodak se plaint que le traitement à son encontre et à l’égard d’autres détenus est inhumain. «Ils me tuent stratégiquement lentement ici. J’ai été humilié à maintes reprises », dit-il. «Je suis très déçu de la façon dont ils ont traité non seulement moi, mais tous les autres détenus de cet établissement. Avec leur programme égoïste, ils seront toujours du côté de leurs collègues officiers, qu’ils aient raison ou tort. »

Il détaille également l’expérience de son codétenu Pete qui s’est soldée par la mort. «L’état de santé de Pete a atteint un stade très avancé alors qu’il souffrait d’une douleur atroce!», Dit-il. “Donc, Pete a demandé des soins médicaux (comme moi) qui ont été refusés (comme moi) parce qu’il avait l’impression de mourir (comme moi).”

Pete a fini par se suicider. “C’est triste parce que tout le monde était au courant de ses problèmes de santé et un commandant aurait pu le trouver dans la gentillesse du cœur pour faire son travail et simplement appeler un médecin, sa famille ne pleurerait pas sa perte pour l’instant”, ajoute Kodak, qui a présenté ses condoléances et son argent à la famille de Pete. “J’ai essayé de le faire plus tôt mais ils n’envoient pas mon courrier.”

Kodak est toujours détenu par le gouvernement fédéral après avoir été condamné à 46 mois pour armes. En novembre, il a été frappé de deux autres accusations d’armes à feu pour possession d’une arme à feu par un criminel condamné et encourt jusqu’à 30 ans de prison pour chaque chef d’accusation.