Kodak Black domine la liste des 10 plus grandes saisies de douanes américaines en 2019: rapport

L’arrestation de Kodak Black près de la frontière de Buffalo lui a valu la première place de leurs 10 plus grosses saisies en 2019.



L’ensemble de 2019 n’était pas génial pour Kodak Black. De nombreux problèmes juridiques ont retardé sa carrière avec le rappeur frappé d’une peine de 3 ans pour des charges fédérales d’armes. Bien qu’il ait déjà eu quelques problèmes juridiques dans son assiette, c’est celui qui le maintiendra derrière les barreaux pour les prochaines années.

Frazer Harrison / .

Mis à part l’affaire des armes à feu fédérales, le rappeur a également été arrêté à la frontière de Buffalo après que de l’herbe et des armes à feu ont été découvertes dans son véhicule. Le véhicule dans lequel le rappeur voyageait aurait quatre armes de poing, un chargeur chargé et une quantité personnelle de cannabis. Kodak et les trois autres personnes avec lesquelles il voyageait ont été arrêtés pour possession criminelle d’une arme.

Selon WBFO, l’arrestation du rappeur est arrivée en tête du top 10 des douanes américaines sur les saisies effectuées en 2019 par le bureau de Buffalo Gield des douanes et de la protection des frontières américaines.

«Les agents du CBP au sein des opérations sur le terrain de Buffalo travaillent sans relâche pour protéger la sécurité de notre pays», a déclaré LaFonda Sutton-Burke, directrice par intérim des opérations sur le terrain de Buffalo. «Cette liste n’est qu’un petit aperçu du travail remarquable qu’ils accomplissent jour après jour.»

Après son arrestation, le rappeur a été contraint de payer une caution de 20 000 $ et a également été contraint d’annuler plusieurs concerts aux États-Unis ainsi qu’au Canada lors de sa tournée Dying To Live.

.