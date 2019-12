Kodak Black fonctionne comme "Harriet Tubman" sur sa dernière version

Kodak Black purge peut-être du temps derrière les barreaux pour sa charge d'armes fédérales, mais cela ne l'a pas empêché d'être dans l'esprit des Fêtes cette année. Quelques jours après avoir donné de l'argent et des cadeaux aux familles du comté de Broward, le natif de Floride offre maintenant aux fans de la nouvelle musique en ce jour de Noël. Kodak a décidé de venir partager la nouvelle chanson intitulée «Harriet Tubman», qui porte bien sûr le nom de l'activiste politique.

Au cours de la production Dyryk & Kaixen, Kodak réfléchit à sa vie et à ses difficultés, rappant sur le besoin de diriger toute sa vie et se sentant comme "Harriet Tubman" dans le processus. "Je me sens comme Harriet Tubman, je n’arrête pas, j’ai continué à courir / Ils étaient drôles, j’ai dit que le train d’argent arrivait / Je me sens comme Harriet Tubman", raconte-t-il. On ne sait pas si cela verra la vie sur son prochain projet Kill Bill ou servira simplement de cadeau de vacances pour les fans en attendant, mais de toute façon, nous sommes là pour ça.

Écoutez et dites-nous ce que vous en pensez!

Paroles de Quotable:

J'ai couru par amour, j'ai couru par amour

Vous dites que vous en avez assez, alors je suis sorti au club

Je ne peux pas boire parce que je suis trop jeune, mais aujourd'hui je m'enivre

Donc, putain de fatigué, j'ai couru toute ma vie

J'ai couru toute ma vie, j'ai couru toute ma vie

Harriet Tubman, j'ai couru toute ma vie

