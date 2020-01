Kodak Black obtient la date de sortie de la prison

Kodak Black restera derrière les barreaux pendant encore au moins deux ans.

Le rappeur de “Tunnel Vision” a reçu une date de sortie le 14 août 2022. Selon TMZ, il pourrait sortir quelques jours plus tôt car le 14 tombe un dimanche. La politique fédérale autorise la libération anticipée des détenus si leur date de libération est un week-end.

Il est actuellement transféré du centre de détention fédéral de Miami vers une prison fédérale à Oklahoma City, où il restera temporairement. Son avocat indique que sa destination finale sera un stylo fédéral dans le Kentucky.

Kodak purge 46 mois d’inculpation d’armes. Pendant son séjour à la FCI Miami, il s’est plaint que les responsables de la prison complotaient contre lui et que lui et d’autres détenus devaient endurer des conditions inhumaines.

«Ils me tuent stratégiquement lentement ici. J’ai été humilié encore et encore », a-t-il écrit dans une lettre publiée sur Instagram. «Je suis très déçu de la façon dont ils ont traité non seulement moi, mais tous les autres détenus de cet établissement. Avec leur programme égoïste, ils seront toujours du côté de leurs collègues officiers, qu’ils aient raison ou tort. »

En conséquence, la mère de Kodak menace de poursuivre le Bureau des prisons et a engagé l’avocat de la centrale Benjamin Crump, qui a remplacé la famille de Trayvon Martin dans l’affaire George Zimmerman.

TMZ rapporte que Kodak a été transféré dans une autre prison en raison de la procédure standard et non en raison de ses plaintes.

