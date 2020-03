Kodak Black veut que le coronavirus dure jusqu’à sa libération de prison

Kodak Black est de retour sur son B.S.

Le rappeur incarcéré suscite plus de controverse derrière les barreaux. Mercredi, Kodak a publié un message supprimé depuis s’adressant à ses collègues rappeurs à la suite de la pandémie de coronavirus.

“Je ne manque rien en ce moment”, a déclaré Kodak, dont le nom légal est Bill Kapri. “Vous rap ni ** as ne pouvez pas gagner d’argent pour le moment. Cette merde corona doit durer jusqu’à ce que je sorte. »

L’épidémie de COVID-19 a forcé de nombreux artistes à reporter ou annuler des spectacles. Le festival Dreamville de Coachella et J. Cole a été reporté, tandis que le festival Something in the Water de Glastonbury et Pharrell a été annulé.

Plus tôt ce mois-ci, Kodak a plaidé coupable de détention criminelle au deuxième degré d’une arme après avoir été détenu à la frontière canadienne en avril dernier pour avoir porté un pistolet chargé sans permis. Il risque entre deux et sept ans de prison lors de sa condamnation le 24 mars.

Il purge actuellement une peine de 46 mois pour détention d’armes dans une prison du Kentucky et devrait être libéré le 14 août 2022.

Malgré sa situation, Kodak reste actif sur les réseaux sociaux. Il a récemment fait la une des journaux pour avoir appelé Megan Thee Stallion à propos de son slogan «conduire le bateau», affirmant qu’il était le premier à utiliser le slogan et pas elle.

“Je veux vraiment aller mal sur Lil One, mais je garde cette merde jolie”, a déclaré Kodak.

