Kody Brown va sortir avec ce candidat à la présidentielle de 2020

Le fondamentaliste mormon, star de la réalité et polygame Kody Brown est surtout connu pour ses apparitions dans Sister Wives de TLC. Depuis 2010, Kody et ses quatre épouses, Meri, Janelle, Christine et Robyn Brown, ont exprimé leur désir d’être des polygames fiers.

Il semble que Kody pourrait également vouloir se lancer en politique, au moins au niveau local. La saison dernière, il a dévoilé son désir de se présenter aux élections en Arizona sur une plateforme libertaire après le déménagement de la famille de Las Vegas à Flagstaff. Sur la base d’un échange récent avec un candidat à la présidentielle américaine de 2020 sur Twitter, la star de Sister Wives pourrait bientôt tenir sa promesse.

Janelle, Kody et Christine Brown | Gabe Ginsberg / FilmMagic

Le candidat libertaire américain à la présidentielle de 2020 a contacté Kody sur Twitter

À la mi-janvier. En 2020, Kody a répondu à un tweet surprise d’Adam Charles Kokesh, un candidat à la présidentielle de 2020 qui courait avec le parti libertaire américain. «Yo! Je viens d’entendre que vous avez déménagé dans mon quartier de Northern AZ. Veuillez me suivre afin que je puisse vous DM! »Kokesh a écrit à Kody.

La star de Sister Wives semblait impatiente de rencontrer Kokesh, en écrivant: «Salut Adam, je te suis depuis quelques mois (je pense?). Allons déjeuner!”

Kokesh est un ancien marin et républicain qui travaille maintenant comme animateur de podcast, journaliste indépendant et politicien libertaire. Le candidat à la présidentielle, qui vit à Ash Fork, en Arizona, est connu pour ses opinions politiques de niche, notamment sa plateforme électorale de «dissolution complète du gouvernement fédéral».

Kody a parlé dans le passé de ses opinions politiques

Il n’est pas surprenant que Kody espère rencontrer un candidat libertaire à la présidentielle en tête-à-tête. La star de Sister Wives s’est souvent qualifiée de «libérale» et ni conservatrice ni libérale. Il s’est également quelque peu heurté à sa fille adulte, Mariah Brown, qui est une autoproclamée démocrate.

Kody a été franc à maintes reprises au sujet de ses opinions politiques. Il a même déclaré dans le passé qu’il espérait se porter candidat à des fonctions politiques afin de défendre le droit de pratiquer la polygamie légalement. En 2017, Kody a soutenu le politicien Rand Paul, qui est souvent aimé des électeurs libertaires, écrivant sur Twitter: «Pourrions-nous s’il vous plaît récupérer notre liberté?!»

Dans un autre tweet, la star de Sister Wives a écrit: «Le collectivisme n’est pas la liberté. Ainsi, nos droits accordés à Dieu / à la nature appartiennent à tous, à chaque individu. Des bandes de la société pour protéger les droits INDIVIDUELS.

Kody et ses femmes ont également protesté à plusieurs reprises avec d’autres familles polygames contre les lois anti-bigamie en Utah et ailleurs, citant leur croyance en la «liberté personnelle» et les droits individuels comme principal motif de le faire.

Un think tank libertaire a soutenu la famille Brown dans son affaire devant la Cour suprême

Ce n’est pas la première fois que Kody exprime son intérêt à s’impliquer dans la politique, à la fois au niveau local et national.

L’affaire de la Cour suprême des Browns, Brown v. Buhman, a finalement été rejetée en 2016 après une première victoire en 2013. Dans l’affaire, déposée pour la première fois en 2011, les Browns ont fait valoir qu’il était inconstitutionnel que le gouvernement fédéral criminalise la polygamie, citant le Décision de la Cour suprême sur le mariage homosexuel comme précédent.

Fidèle aux croyances de Kody, le Cato Institute, un groupe de réflexion libertaire, a même soumis des documents pour soutenir que le casting de Sister Wives avait raison. Alors que le tribunal a d’abord reconnu que les Browns avaient le droit de pratiquer la polygamie, ils ont finalement rejeté l’affaire parce que l’État de l’Utah (où l’affaire a été déposée) ne poursuivait presque jamais les affaires de polygamie.

Depuis que l’affaire a été classée, il semble que Kody espère peut-être prendre les affaires juridiques en main.