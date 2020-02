Kojima Productions pourrait faire allusion à un nouveau jeu Silent Hill

Bien qu’il ne soit peut-être pas le jeu vidéo le plus traditionnel du marché, l’an dernier, Death Stranding a été un succès critique et commercial, ayant accumulé une poignée de critiques parfaites, dont une de notre propre David Morgan. Après les retombées entre le chef de studio Hideo Kojima et l’éditeur Konami, il semblait que tous les projets sur lesquels les deux avaient travaillé (y compris un tout nouveau Silent Hill jeu) serait définitivement supprimé, mais un récent article sur les réseaux sociaux a incité certains joueurs à repenser leur position sur la question.

Un tweet du compte Twitter officiel de Kojima Production montre une photo mise en scène d’Aki Saito, responsable de la communication du studio. À première vue, la photo en question est assez standard, mais il y a quelques inclusions étranges qui ont commencé à faire tourner les têtes. Pour commencer, le post lui-même contient la phrase «désolé de garder le silence», que certains ont interprétée comme une référence à la franchise d’horreur de Konami.

Deuxièmement, un zoom avant sur la photo révèle que Saito a gribouillé l’expression «la semaine prochaine!» sur un petit bloc-notes, suggérant qu’une révélation ou une annonce officielle est juste au coin de la rue. Enfin, si vous regardez attentivement, vous remarquerez peut-être qu’Aki utilise un crayon, ou plus précisément, un crayon de marque Pyramid. Bien sûr, cela peut être une coïncidence, mais Pyramid Head est le personnage le plus emblématique de la franchise, ayant fait ses débuts dans Silent Hill 2 en 2001.

Désolé d’être silencieux tout le monde! J’ai été très occupé ces derniers temps… .. Je pense que je peux en dire plus bientôt sur ce que nous allons faire… .. # KojimaProductions https://t.co/Vr0qPj3DwV pic.twitter.com/BiweDgGC4v

– Kojima Productions (@ KojiPro2015_EN) 28 février 2020

Certes, aucune de ces observations ne signifie beaucoup en soi, mais quand vous les regardez toutes ensemble, il est difficile de nier la possibilité. Nous avons déjà entendu des rumeurs selon lesquelles Konami pourrait révéler de nouvelles Silent Hill jeux plus tard dans l’année, donc pour l’instant, nous sommes prêts à prendre celui-ci de bonne foi.

Comme toujours, nous vous tiendrons au courant des nouvelles ou des rumeurs que nous entendons, alors revenez souvent avec nous!