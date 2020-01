Konami brise enfin le silence sur l’avenir de Silent Hill

Konami a enfin jugé bon de reconnaître l’énorme demande pour un nouveau Silent Hill jeu à la lumière des fuites récentes.

AestheticGamer, qui a partagé de nombreuses fuites précises dans le passé, a publié la semaine dernière un article largement diffusé sur Twitter chargé de détails pour un certain nombre de projets inopinés. L’un d’eux impliquait des détails sur le développement troublé de Capcom de Resident Evil 8 (vous pouvez lire tout cela ici) tandis qu’un autre concernait la propre franchise acclamée de survie de Konami. L’éditeur aurait, dit-on, accepté les pitchs et les idées de studios externes depuis un certain temps maintenant, l’un pour un redémarrage en douceur de la série à la Capcom’s Resident Evil 7 et un autre pour un titre de type épisodique semblable à celui des œuvres de Telltale et Supermassive Games ‘Until Dawn.

Un sort de loin plus souhaitable que celui d’être transformé en une machine Pachinko, sans aucun doute, mais les affirmations non vérifiées d’AestheticGamer, quelle que soit leur crédibilité, le restent. Konami, cependant, a apparemment pris note du regain d’intérêt pour Silent Hill et a envoyé une déclaration confirmant, à tout le moins, que la série n’est pas encore morte.

Dans une déclaration transmise à Eurogamer, un porte-parole de Konami a déclaré au site: “Nous ne pouvons rien partager pour l’instant, mais nous écoutons les commentaires des clients et réfléchissons aux moyens de fournir le prochain titre.”

Une mise à jour douloureusement brève, alors, et pire – le libellé implique apparemment que le développement actif sur un nouveau Silent Hill le versement n’a pas encore commencé. Il y a, bien sûr, toutes les chances que l’éditeur utilise simplement des tactiques de détournement dans la perspective d’une annonce surprise plus tard cette année, bien qu’à ce stade, cela ressemble plus à un vœu pieux. En fin de compte, nous devrons attendre et voir ce qui se passera au cours des prochains mois. Surveillez cet endroit.