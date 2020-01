Korean Film Archive publie plus de 200 films gratuits

Le cinéma coréen a été en très bonne santé ces derniers temps et maintenant que Parasite de Bon Joon-ho fait sensation dans le monde entier et après avoir remporté la Palme d’or au Festival de Cannes 2019, la Korean Film Archive Il a pris la décision de sortir 200 titres gratuitement via sa page YouTube.

À un moment donné, Bong Joon-ho Il a exprimé son souhait que le cinéma coréen ait un plus grand public à travers le monde et au moins ces archives peuvent être un bon moyen d’encourager notre goût pour le cinéma de ce pays.

Les informations nous parviennent grâce à The Guardian, qui a découvert ce fichier et de nombreuses cassettes disponibles ont été restaurées dans ce noble but.

Vous pouvez trouver de grands titres de cinéastes célèbres comme Im Kwon-taek, l’un des plus grands représentants du nouveau cinéma coréen ou des classiques tels que Aimless Bullet, le drame d’après-guerre de Hyun-mok Yoo; Entre autres bijoux.

Pour accéder au catalogue complet des archives du cinéma coréen ici.

