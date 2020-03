Kourtney Kardashian et Kendall Jenner se disputent avec Kim après qu’elle critique leur éthique de travail

Keeping Up With the Kardashians Les fans se sont vus promettre un combat d’éclatement entre Kim et Kourtney Kardashian dans quelques promos teaser pour le spectacle, mais maintenant nous arrivons enfin à voir ce qui a déclenché la bagarre physique. Tout a commencé avec Kim affirmant qu’elle et Khloé ont une meilleure éthique de travail que Kourtney et Kendall – et cela ne s’est pas bien passé.

Kendall Jenner, Khloe Kardashian, Kim Kardashian et Kourtney Kardashian | Alberto Rodriguez / E! Divertissement / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Kim prétend que Kourtney et Kendall ne travaillent pas aussi dur

Dans le dernier clip promotionnel de KUWTK, les choses chauffent entre les sœurs après une discussion sur le fait que Kylie est trop malade pour marcher dans un défilé de mode, Kim affirmant qu’elle et Khloé se présentent définitivement plus que leurs sœurs.

«Si j’étais sur mon lit de mort, je me présenterais quand même», dit Kim. Elle partage ensuite comment maman Kris Jenner attend un niveau d’engagement de sa part et de Khloé et évoque même l’anxiété de Kendall qui la rend parfois moins fiable. Kendall dit qu’elle «viendra à vous en ce moment» même pour avoir dit une telle chose.

«Je disais simplement que Kylie ne va pas à Paris et comment ma mère panique et pleure et nous supplie, elle est tellement habituée à moi et à Khloé qui se présente, en particulier Khloé», explique Kim. “Par exemple, nous serions partis peu importe à quel point nous sommes malades, c’est juste qui nous sommes et qui nous avons toujours été.”

Kendall explique que ce n’est pas du tout le cas, soulignant qu’elle «a été malade comme une f * ck» et a eu des «crises de panique majeures» mais est quand même allée travailler.

Kourtney atteint son point de rupture avec Kim

Alors que Kim continue de plaider sa cause, elle note que Kourtney ne “se soucie pas des trucs” et c’est ce qui déclenche Kourtney. “Vous agissez comme si je ne le fais pas!”, Dit-elle. «Vous avez ce récit dans votre esprit… Je vais littéralement vous f * ck up si vous le mentionnez à nouveau… Mais, honnêtement, changez le récit dans votre esprit. Je travaille mes f * cking a * s off. “

Kourtney partage avec le confessionnal à quel point elle est frustrée et qu’elle ne veut plus “entendre ce récit sur cette éthique de travail et elle est la seule à avoir une éthique de travail et elle fait ça, ceci et cela …” ajoute-t-elle, “comme si elle va mieux parce qu’elle travaille plus… c’est une telle connerie. Nous n’avons pas tous à faire les choses de la même manière. “

“Mais aussi, si je ne voulais pas travailler mon a * s et que je voulais être une maman au foyer, ça va bien!”, Dit-elle à Kim avant de lui jeter une bouteille d’eau.

Leur combat devient physique

Dans un clip précédent de KUWTK, les fans ont vu comment ce désaccord est devenu physique, les sœurs se jetant des coups de pied et des coups de poing tout en se hurlant dessus.

“Je vais te f * ck up, vous littéralement c ** t”, crie Kourtney à Kim avant de lui jeter un verre. Kourtney gifle Kim sur le visage à un moment donné et Kim dit à Kourtney: «Sortez juste le bordel d’ici. Je ne veux même pas voir ton putain de visage. “

“Je ne veux pas être près de ta graisse a ** !,” crie Kourtney en retour,

avec Kim lui disant: “Alors vas-y!”

Kourtney semble avoir le dernier mot, disant à Kim de «fermer

le f * ck up »comme elle sort en trombe.