Kourtney Kardashian partage ses meilleurs conseils parentaux, de ce que ses enfants mangent à l’enseignement du «respect et des limites»

Kourtney Kardashian a un peu d’expérience en ce qui concerne la parentalité et la perspective intéressante d’élever ses enfants sous les projecteurs. Dans le numéro d’avril du magazine Health, elle partage certains de ses meilleurs conseils parentaux, de l’encouragement à une alimentation saine à la limitation du temps passé devant un écran.

Kardashian n’est pas aussi stricte avec le régime alimentaire de ses enfants que vous ne vous y attendez

Kardashian est une question de vie saine et, bien qu’elle inculque de saines habitudes alimentaires à sa famille, elle n’est pas très militante à ce sujet. Kardashian a partagé ses réflexions sur la folie occasionnelle lorsque vous vivez dans l’instant – par exemple, quand ils visitent Disneyland.

Elle a expliqué dans le numéro vert d’avril 2020 de Santé qu’elle essayait de «ne pas le forcer» en ce qui concerne la façon dont ses enfants, Reign, 5 ans, Mason, 10 ans et Penelope, 7 ans, mangent.

«Je leur enseigne des trucs sains et tout avec modération», a expliqué Kardashian. «Quand nous allons à Disneyland, nous mangeons quoi que ce soit; nous n’apportons pas nos propres collations! “

Elle admet qu’elle n’a pas «toujours autant de patience» qu’elle le souhaiterait

En tant que mère de trois enfants occupée, Kardashian a trouvé, comme la plupart

les mamans, il est parfois plus facile de maintenir la patience lorsque vous avez de jeunes enfants

dit que fait, surtout quand elle a l’impression que «personne ne l’écoute».

“Surtout si vous êtes dans un temps critique et que vous essayez de sortir”, a expliqué Kardashian, ajoutant: “Je n’ai pas toujours autant de patience que je le voudrais. Mais j’essaie de me rappeler: «Ce n’est pas si grave, c’est bien; nous allons y arriver. “Il s’agit d’abandonner le plan – ça ne marche pas toujours!”

Kardashian travaille également pour avoir une communication ouverte avec ses enfants et croit «être honnête et donner à mes enfants des choix, mais aussi leur enseigner le respect et les limites».

«Je veux qu’ils sentent qu’ils peuvent toujours me parler. J’essaie de ne pas les faire se sentir mal s’ils me disent quelque chose d’honnête », a-t-elle partagé.

Kardashian partage ses réflexions sur la positivité et la limitation

temps d’écran

Kardashian travaille sur la promotion de la positivité, «l’enseignement [them] à propos de Dieu »et la négativité apaisante. «Chaque matin, sur le chemin de l’école, nous écoutons une liste de lecture positive», a expliqué Kardashian. “Dernièrement, c’est Kanye [West]L’album du Sunday Service. “

Une partie de la parentalité des enfants de nos jours trouve l’équilibre

avec les médias sociaux et la limitation du temps d’écran, tous deux Kardashian est très

conscient de. «J’essaie de fixer des limites parce que je remarque à quel point je me sens mieux quand

Je n’y suis pas autant », a-t-elle noté.

“J’ai mis mon téléphone dans la salle de bain la nuit”, a poursuivi Kardashian. “Mes enfants n’ont pas de téléphone, mais je m’assure que tous les appareils de la maison – iPads et ordinateurs – ont le Night Shift [it reduces blue light] 24 heures sur 24. » Elle a également indiqué qu’il y avait des «limites de temps» à l’utilisation des appareils.

Elle passe moins de temps sur KUWTK

Le fondateur de Poosh a décidé que les exigences du tournage de Keeping Up With the Kardashians prenaient un péage et qu’il était temps de prendre du recul par rapport à l’émission.

“Je prends moins de temps à filmer et, en

général, avec le travail », a-t-elle expliqué au magazine Health. “Mes sœurs n’aiment pas

quand je dis “fixer des limites”, mais il s’agit plus d’un calendrier. J’essaye de faire

moi-même disponible à mes enfants pour être vraiment une maman. Et je veux être en charge de

mon temps et mon horaire pour faire les choses qui m’apportent

bonheur.”

Elle a ajouté: “J’essaie vraiment de mettre mon énergie dans des choses qui sont satisfaisantes et agréables.”