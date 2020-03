Kourtney Kardashian pense que Dieu nous punit avec un coronavirus

L’horrible épidémie de coronavirus (COVID-19) a inspiré de nombreuses réponses. Certains se tournent vers Dieu pour se réconforter en cette période sombre. Kourtney Kardashian, cependant, se tourne vers Dieu pour obtenir des réponses sur les raisons de la crise des couronnements.

La Bible comporte de nombreux passages où Dieu punit les injustes. Kardashian a lu un de ces passages et l’a relié à la crise actuelle des coronavirus. Kardashian a peut-être révélé qu’elle pense que le monde a provoqué cette épidémie. Sans surprise, elle n’est pas la seule à voir ce virus comme un accomplissement des versets de la Bible.

Kourtney Kardashian devient biblique sur le coronavirus

Kardashian a publié une photo sur Twitter de sa Bible ouverte à 2 Chroniques 7. Elle a encerclé les versets 13 et 14, dans lesquels Dieu dit: «Chaque fois que je retiens la pluie ou envoie des sauterelles pour manger les récoltes ou envoyer une épidémie sur mon peuple, si ils me prient et se repentent et se détournent du mal qu’ils ont fait, alors je les entendrai dans le ciel, pardonnerai leurs péchés et rendrai leur terre prospère à nouveau. »

Par ces versets, elle a écrit «Faites attention aux enfants». De l’avis de nombreux fans, le message de Kardashian est clair. Kardashian pense que le monde a été si injuste Dieu nous punit avec le coronavirus. Elle pense également que Dieu mettra fin à cette épidémie si seulement le monde s’améliore.

Kourtney Kardashian se tourne vers la Bible pour expliquer le coronavirus.

Lu dans son contexte, Dieu donne cet avertissement au roi Salomon, un roi de l’Ancien Testament. La question de savoir si cet avertissement s’appliquait spécifiquement à l’époque du roi Salomon ou était universelle est du ressort des théologiens. Nous ne pouvons pas connaître ses pensées avec certitude, mais les fans pensent que Kardashian préconise cette dernière interprétation. Fait intéressant, Yung Thug a également établi un lien entre les versets cités par Kardashian et le coronavirus.

Le coronavirus signale-t-il l’apocalypse?

Kardashian n’est pas le seul à se tourner vers la Bible pour obtenir des réponses au cours de cette épidémie. Certains chrétiens se demandent si le coronavirus annonce l’apocalypse prédite dans le Nouveau Testament. Au cours de l’un de ses sermons les plus célèbres, Jésus-Christ a déclaré que la fin du monde serait précédée de «famines, pestes et tremblements de terre, en [numerous] des endroits.”

Cependant, la Bible dit que de nombreuses autres choses se produiront avant la fin des temps. Les signes bibliques de la fin incluent une étoile tombant du ciel et empoisonnant l’approvisionnement en eau et les criquets humanoïdes. Rien de tout cela ne se produit en ce moment, à moins qu’il y ait des reportages majeurs que les médias n’ont pas couverts.

Beaucoup de théologiens chrétiens ne voient pas cette crise comme le début de la fin. Le Washington Post a cité le théologien Jeff Kinley, qui a déclaré: «Si une personne était complètement ignorante de ce que la Bible dit à propos de la fin des temps, elle pourrait penser ceci en ce moment: c’est tout.» Seul le temps (et une invasion de criquets humanoïdes) nous le dira. Pour tout ce que nous savons, Kardashian a peut-être touché une bulle.

