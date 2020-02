Kraven apparaîtra dans le prochain film Spider-Man

Depuis quelque temps, la nouvelle a été gérée que Sony veut Kraven dans l’univers Spider-Man et, apparemment, nous verrons le chasseur légendaire dans la prochaine bande de trepamuros comme un méchant.

Nous recommandons également: Une nouvelle rumeur suggère que Kraven pourrait être de Wakanda dans le prochain film Spider-Man

À la fin de Spider-Man: loin de chez soi, Mysterio a fait de Spider-Man un meurtrier et un méchant, en plus de révéler son identité de Peter Parker. Aussi, comme nous le savons bien, Sony travaille à porter les six accidents sur grand écran et Kraven, Cela fait partie de cette sombre équipe.

Même, à un moment donné, le réalisateur Jon Watts a déclaré qu’il aimerait que Kraven chasse Spidey, mais il a également admis qu’il ne savait toujours pas quel méchant il allait utiliser, car pour lui, il est préférable de toujours chercher ce qui serait plus compliqué pour Peter. Parker

Maintenant, et selon un rapport de The Illuminerdi, Sony commence à lancer plusieurs acteurs car il recherche la personne qui jouera Kraven. Dans certains se est un acteur avec une tranche d’âge entre 35 et 50 ans, cela peut sembler d’origine russe et que la capacité à avoir une force surhumaine apparaît. Plus précisément, Sony le décrit comme un «chasseur de primes Bourne».

Qui pensez-vous que Kraven, le chasseur, pourrait être dans l’univers du film Spider-Man?

.