Kris Jenner a un favori entre Kylie Jenner et Kim Kardashian

Kris Jenner est connue comme l’une des «momagers» les plus extraordinaires que Hollywood ait jamais vues. Il semble que tout ce que font ses enfants, elle est capable de le tourner et de le tourner jusqu’à ce que cela devienne une idée de plusieurs millions de dollars.

Grâce à Keeping Up with the Kardashians, le monde a pu voir de première main comment Jenner et ses enfants interagissent. Comme toute famille, il y a des moments où chaque membre de la famille se bat les uns contre les autres et se chamaille d’avant en arrière.

Et tandis que Jenner fait de son mieux pour rester une fête neutre, il y a des moments où elle aussi est prise entre les feux d’un débat houleux. Cependant, ce n’est pas parce qu’elle est connue pour choisir occasionnellement son camp lorsque ses enfants se disputent qu’elle a un enfant préféré. Ou alors?

Combien d’enfants a Kris Jenner?

Jenner a six enfants de deux mariages différents.

En 1978, elle a épousé un avocat emblématique, Robert Kardashian. Ensemble, le couple a eu quatre enfants: Kourtney est née en 1979, Kim est née en 1980, Khloe est née en 1984 et Robert Jr. est né en 1987.

Kardashian était surtout connu pour faire partie d’O.J. L’équipe juridique de Simpson lors de son procès pour la mort de Nicole Brown Simpson et Ronald Goldman. Jenner et Kardashian se sont séparés en 1991 après qu’il eut été révélé que Jenner avait été infidèle.

En avril 1991, Jenner a épousé l’ancienne olympienne Caitlyn Jenner (anciennement Bruce). Ensemble, Caitlyn Jenner et Kris Jenner ont deux filles: Kendall Jenner est née en 1995 et la plus jeune de tous les frères et sœurs est Kylie Jenner qui est née en 1997.

Kris Jenner et Caitlyn Jenner ont divorcé en mars 2015. Un mois plus tard, Caitlyn Jenner a annoncé qu’elle était une femme trans et ferait la transition de Bruce Jenner à Caitlyn Jenner.

Kris Jenner doit à Kim Kardashian la renommée de sa famille

Kris Jenner | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Avant que Kris Jenner et sa famille aient leur propre émission de téléréalité, Jenner vivait une vie confortable.

Au cours des années 1990, Kim Kardashian était modérément célèbre en raison de son amitié avec l’héritière de l’hôtel, Paris Hilton. Puis en 2007, la popularité de Kardashian a augmenté du jour au lendemain quand une sex tape a été divulguée d’elle et de son ex-petit ami, Ray J.

Après que la popularité de Kardashian ait atteint des sommets inimaginables, Jenner a obtenu avec quelques cadres du réseau de la E! Network et a pu conclure un accord avec le réseau de divertissement.

Ainsi, Keeping Up with the Kardashians était né. C’est à cause de cela que de nombreux fans croient que Jenner doit sa renommée – et celle de ses enfants – à Kardashian.

Kylie Jenner est l’enfant le plus titré de Kris Jenner

Kardashian n’est pas le seul des enfants de Jenner à devenir une sensation instantanée du jour au lendemain.

En 2015, Kylie Jenner a publié quelques kits de gloss à lèvres qu’elle a appelés Kylie’s Lip Kit. Un an plus tard, elle a ajouté quelques éléments à sa gamme de cosmétiques et a renommé sa marque Kylie Cosmetics.

Grâce à l’aide de sa mère / gestionnaire, Jenner a réussi à faire de son entreprise une société d’un milliard de dollars. Elle a également été nommée la plus jeune milliardaire autodidacte par le magazine Forbes – cependant, la partie «autodidacte» est très controversée.

La famille Kardashian Jenner plaisante souvent que Kylie Jenner est la préférée de Kris Jenner

Kris Jenner est évidemment très fier du succès de Kylie Jenner. Cependant, ses autres enfants plaisantent constamment que Kylie Jenner est la fille préférée et ils suggèrent subtilement qu’elle est la préférée en raison de sa carrière incroyablement réussie.

Dans un récent épisode de Keeping Up with the Kardashians, l’équipe de Kardashian / Jenner a décidé que ce serait amusant s’ils se déguisaient les uns les autres. Khloe Kardashian a choisi de se déguiser en Kris Jenner et nous devons admettre qu’elle a cloué le look de sa mère. Alors que Kardashian prétend être sa mère, elle se tourne vers la fille de Kourtney Kardashian, Penelope, qui est habillée comme Kylie Jenner, et dit: “Kylie, tu peux venir t’asseoir à côté de moi parce que tu es ma préférée.”

Après que Pénélope se soit assise, Khloe Kardashian continue de garder son caractère lorsqu’elle dit: “J’ai ma Kylie, mon bébé à un milliard de dollars, et elle sera toujours la plus chère à mon cœur pour un milliard de raisons.”

Qui est l’enfant préféré de Kris Jenner?

Récemment, Kylie Jenner a testé ses talents de maquilleuse sur sa grande sœur Kim Kardashian. Alors que la plus jeune Jenner rendait Kardashian magnifique, les sœurs répondaient à tour de rôle à certaines de leurs questions de fans.

Un des fans avait demandé quel frère était le favori de Kris Jenner. Kardashian a rapidement répondu qu’elle pensait que Jenner était la favorite.

En réponse, Jenner a dit: “Je pense que tu es son OG, tu sais?

Jenner a finalement admis qu’elle était peut-être la préférée de sa mère, mais c’est uniquement parce qu’elle traite le mieux possible sa mère. “Elle est comme moi et je la traite comme la reine du monde”, a déclaré Jenner.

Kardashian était d’accord avec sa petite sœur. “C’est vrai que vous la traitez le plus étonnamment”, a déclaré Kardashian.