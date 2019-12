Krispy Kreme célèbre «l’année du rat» avec le super beignet «Premium Mouse»

Il L'année du rat commencer jusqu'à 25 janvier 2020, selon le horoscope chinois, mais Krispy Kreme, le géant des beignets n'a pas pu attendre pour célébrer un événement aussi mystique et a lancé le premier beignet d'inspiration rongeur, ni plus ni moins que le beignet baptisé «Premium Mouse ’, aussi bizarre que cela puisse paraître, sce serait au Japon où ça commence est délicieux Tradition chinoise

Mais aussi, pour ceux qui ne s'harmonisent pas avec le Feng Shui, la chaîne a préparé unune variété de beignets de différentes manières comme celui du bonhomme de neige pour fêter le nouvel an, au point que vous ne saurez pas s'il faut le manger ou l'accrocher sur la vitrine.

N'ayez pas peur, loin de ce que vous pourriez imaginer ou de ce que vous avez arrivé accidentellement dans certains restaurants, où les convives ont été surpris par la «recette secrète», la multinationale basée en Caroline du Nord, aux États-Unis, a pris soin de la «Premium Mouse»,si appétissant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Le beignet est fait avec rfromage à la crème, recouvert de glaçage à la vanille, comme il est devenu habituel, le trou de pain est utilisé pour ajouter la décorationun joli souris fait avec La crème fouettée et ce qui simulent les oreilles sont formées par deux tablettes de chocolat solide. Pour donner la touche finale au rongeur heureux, un Coin de fromage cheddar comme décoration.

Krispy Kreme Japan, présume dans un communiqué de presse que Chacune des «souris Premium» a été décorée à la main. La seule mauvaise chose est que l'eoffre limitée de beignets de luxe, sera vendu exclusivement à Takashimaya à Nagoya, au Japon, pas même les Chinois eux-mêmes Vous pourrez profiter de ce délice inspiré de ses traditions.

Cependant, tout n'est pas perdu. En plus de la ligne de luxe, pour ceux qui préfèrent prendre la douzaine de saison, Krispy Kreme a lancé dans plusieurs pays le beignet «Happy Mouse Caramel», émaillé de chocolate doux extérieur et intérieur cache un cPagaie au caramel salé.

Cette année, le Bague Lucky Strawberry, glaçure exquise avec couverture de fraise et poussière d'or ainsi que le bonhomme de neige crecouvert de chocolat. Donc, nous ne perdons pas espoir que cavec un peu de chance, Krispy Kreme décide de célébrer l'Année du Rat en Amérique latine, apportant le beignet "Premium Mouse ”dans notre pays.