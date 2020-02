Krispy Kreme Rick et Morty Donuts disponibles sous / film

Krispy Kreme vend maintenant Rick et Morty des beignets et un milk-shake spécial inspiré de la série animée Adult Swim. Ils comprennent un beignet Pickle Rick qui, heureusement, n’a pas le goût de cornichons, et vous pouvez même mettre la main sur des Smiggles aux fraises sans couper le ventre d’un lutin. Cependant, il y a une prise malheureuse qui pourrait vous empêcher d’apprécier le délicieux goût des beignets Rick et Morty.

Voici tous les beignets Rick et Morty et le milkshake spécial offert par Krispy Kreme:

Pickle Rick: garniture au citron, glaçage au chocolat blanc de couleur verte et Pickle Rick au chocolat blanc de couleur verte

Cookie simple de la tranche de Rick: garniture à la vanille, glaçage aux fraises et chocolat blanc et disque de gaufrette

Fraise Smiggles: garniture aux fraises, glaçage au chocolat blanc, mini guimauves, morceaux de meringue et paillettes

Fleeb Juice Shake: à base de framboise et de paradis bleu (un mélange de vanille et de framboise) sirop

Voici maintenant le site officiel de Krispy Kreme avec les mauvaises nouvelles:

De nouveaux beignets Rick & Morty Krispy Kreme sont maintenant disponibles en Australie et en Nouvelle-Zélande!

De toutes les réalités sur lesquelles Rick et Morty pourraient tomber, la nôtre est la plus délicieuse!

Nous avons trouvé les ingrédients parfaits pour créer des saveurs qui défient les dimensions. À partir de certains de nos épisodes préférés, nous vous proposons le Simple Rick’s Wafer Cookie Donut, le Strawberry Smiggles Donut et le Pickle Rick Donut (D’une réalité où les cornichons ont un goût de crème au citron et de chocolat blanc!)

C’est vrai, ces beignets Rick et Morty ne sont disponibles qu’en Australie et en Nouvelle-Zélande. Mais si vous vivez dans cette région, vous pouvez les obtenir jusqu’au 16 mars ou jusqu’à épuisement des stocks. Et compte tenu de la folie des fans lorsque McDonald’s a relancé sa sauce sichuanaise, la ruée vers ceux-ci sera probablement assez extrême, donc tous les Australiens et les Kiwis feraient mieux d’agir rapidement pour les obtenir.

Articles sympas du Web: