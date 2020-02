Kristen Alderson reviendrait-elle en tant que Starr Manning ou Kiki Jerome

Kristen Alderson est la royauté de feuilleton de jour. Elle est l’une des rares actrices à représenter un personnage de l’enfance à l’âge adulte. Alderson a-t-elle déjà déclaré qu’elle retournerait à l’un de ses feuilletons, l’Hôpital général?

Kristen Alderson et Maura West dans le rôle de Kiki Jerome et Ava Jerome à l’hôpital général en 2013 | Ron Tom / Walt Disney Television via .

Kristen Alderson a joué deux rôles à l’hôpital général

Alderson n’a pas joué un, mais deux rôles à l’hôpital général. La prétention à la gloire de l’actrice est son rôle de Starr Manning dans One Life to Live. Elle a interprété Manning de nombreuses années consécutives dans la série de 1998 à 2012. Après la fin de One Life to Live, elle a ensuite repris le rôle sur General Hospital à la fin de l’année avec plusieurs autres personnages, dont le père à l’écran de Starr, Todd Manning (Roger Howarth).

Cependant, lorsque Prospect Park a reçu les droits de All My Children et One Life to Live, afin d’éviter les litiges, les personnages des anciens acteurs de l’Hôpital général ne pouvaient «en aucun cas ressembler aux personnages actuels». Par conséquent, Alderson et le reste des acteurs ont quitté la série en tant que personnages et sont revenus en tant que nouveaux. Alderson a été réintroduit sous le nom de Lauren Frank, alias Kiki Jerome, en 2013.

Le personnage était autrefois considéré comme la fille de Franco (James Franco, plus tard Roger Howarth). Lorsque la mère du personnage Ava Jerome (Maura West) a été présentée, il a été révélé qu’elle était la fille réelle de Silas Clay (l’un des personnages de l’ancien élève de One Life to Live Michael Easton).

Alderson a interprété le rôle jusqu’en 2015. Elle a alors quitté la série et Hayley Erin a été refondue dans le rôle. Elle a interprété le personnage de 2015 à 2019, jusqu’à ce que Kiki soit tuée.

Ce que Kristen Alderson pense d’un retour

Dans une interview en 2018 avec ABC Soaps in Depth, Alderson a parlé de sa possibilité de revenir dans la série en tant que Starr.

À l’époque, Erin décrivait toujours Kiki, ce qui signifiait que la seule façon pour Alderson de revenir aurait été en tant que Starr.

Elle a déclaré: «Ce serait merveilleux de voir Starr revenir. Surtout parce que la relation avec Michael [didn’t play out]. Elle a juste rompu avec lui au téléphone, donc ça serait plutôt intéressant! »

Maintenant qu’Erin’s Jerome est apparemment mort (mais nous savons que personne ne meurt jamais vraiment de feuilletons), peut-être qu’Alderson pourrait revenir en tant que personnage à la place? Tout peut arriver!

General Hospital est diffusé en semaine sur ABC.