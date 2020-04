Kristen Bell est coupable de thésauriser les masques en feuille et sa solution est géniale

Kristen Bell est une actrice aux multiples talents qui est peut-être mieux connue pour son interprétation de la détective Veronica Mars. Elle est apparue dans une grande variété de films comiques et dramatiques et ces dernières années, elle est devenue très populaire auprès des jeunes fans du monde entier en tant que voix d’Anna dans les films à succès Frozen.

Bell est marié avec bonheur à son collègue acteur Dax Shepard et ils ont deux enfants ensemble. En plus d’être une actrice à succès, Bell est également une entrepreneure, avec une gamme de produits pour bébés qu’elle a fondée avec son mari.

Récemment, Bell a parlé de sa vie avec Shepard et de la routine de beauté innovante qu’elle a mise au point.

Comment Kristen Bell est-elle devenue célèbre?

Bell est née au Michigan en 1980. La mère de Bell a travaillé comme infirmière et son père a travaillé comme directeur des nouvelles télévisées. C’est peut-être grâce au travail de son père que Bell a d’abord trouvé son inspiration pour poursuivre une carrière dans les arts.

Après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires, Bell a déménagé à New York et a commencé à fréquenter la Tisch School of the Arts de l’Université de New York, en mettant l’accent sur le théâtre musical. Entre les études, Bell a développé ses compétences sur scène.

En 2001, elle a quitté l’université pour jouer le personnage de Becky Thatcher dans la comédie musicale de Broadway Les Aventures de Tom Sawyer. En plus de travailler sur des productions scéniques, Bell a également commencé à se lancer dans des projets télévisuels et cinématographiques. Quelques-unes de ses premières apparitions à la télévision incluent des rôles dans Gracie’s Choice et dans l’émission de télévision Deadwood.

Bell a obtenu sa grande pause lorsqu’elle a été castée dans la série dramatique Veronica Mars. Bell est devenu étroitement associé au personnage et a continué à jouer à Mars à la télévision pendant plus de trois ans et à nouveau dans un film financé par Kickstarter.

Kristen Bell a lancé sa propre ligne de soins pour bébé

En octobre 2013, Bell a épousé Shepard. Les deux hommes se fréquentaient depuis six ans à ce moment-là et ont décidé d’organiser une petite cérémonie discrète du palais de justice.

Ils ont deux filles, Lincoln, née en 2013, et Delta, née un an plus tard. Bell et Shepard sont facilement devenus parents et c’est leur expérience avec la parentalité qui a inspiré leur dernière entreprise.

Le couple a lancé Hello Bello en 2019, une gamme de produits pour bébés à base de plantes conçue pour être abordable et tout compris. La gamme comprend des produits tels que de la lotion pour bébé, du shampoing, des lingettes, des couches et un insectifuge.

Tous les produits sont créés pour la peau sensible d’un nourrisson et sont devenus très populaires auprès des parents partout aux États-Unis. La propre obsession de Bell pour tout ce qui concerne les soins de la peau a aidé à fournir des connaissances de base pour la gamme. Dans une récente interview, Bell a parlé de ses propres indulgences en matière de soins de la peau.

Quels sont les produits de soin préférés de Kristen Bell?

Une droguée de soins de la peau avouée, Bell a admis au magazine Self qu’elle est une collectionneuse passionnée de produits d’autosoins. Elle compte les sels de bain CBD et les taies d’oreiller en soie, déclarant que les taies d’oreiller aident à empêcher ses cheveux de se casser.

Bell aime aussi un bon masque de drap et a déclaré que récemment, elle et ses copines ont réalisé qu’elles avaient collectivement une tonne et qu’elles «sauvaient nos masques de drap pour rien». Bell a trouvé la solution idéale: elle et ses amis ont institué mercredi le masque pour draps, où ils ont tous mis des masques et discuté de différentes choses qui se sont produites au cours de la semaine.

L’un des meilleurs masques en feuille que Bell a essayés jusqu’à présent est celui de la marque Sulwhasoo. Le masque est connu sous le nom de masque régénérant au ginseng concentré et est suffisamment «juteux», selon Bell, pour qu’elle puisse en tirer plusieurs utilisations.

Les fans qui ont du temps libre utiliseront probablement les conseils de Bell dans un proche avenir, afin qu’ils puissent tous commencer à profiter de leur meilleure peau.