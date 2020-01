Kristen Doute révèle quel ami surprenant l’a récupérée

Les téléspectateurs de Vanderpump Rules savaient bien avant le début de la saison que cela allait être difficile pour Kristen Doute.

Des rumeurs selon lesquelles elle se battait avec la plupart des acteurs ont tourné pendant le tournage, ce qui a amené Doute à jouer la défense, en particulier à propos de sa rupture avec Brian Carter. Maintenant, les téléspectateurs ont un petit aperçu de la tension qui n’a été taquinée que jusqu’à la saison. Le casting semble irrité par l’incapacité de Doute à s’engager dans la rupture. De plus, ils sont ennuyés quand elle semble être encore avec Carter, mais s’énerve alors de la rupture.

Rodin Eckenroth / .: Kristen Doute assiste au lancement officiel de «Fancy AF Cocktails» d’Ariana Madix, Tom Sandoval et Danny Pellegrino

Doute a reconnu qu’elle avait beaucoup lutté au cours des derniers mois. «Il y a eu beaucoup d’aspects de l’été qui ont été vraiment difficiles parce que c’était comme traverser ma rupture avec Carter, sortir de mon appartement, acheter une maison pour la première fois, faire tout ça par moi-même, et puis avoir mes deux meilleurs amis me donne un coup de pied au bord du trottoir », a-t-elle expliqué au quotidien The Bravo’s. “Ce n’était donc pas si amusant. C’était un peu difficile. »Les deux meilleurs amis auxquels Doute a fait référence sont Stassi Schroeder et Katie Maloney-Schwartz.

Quel ami l’a récupérée?

Bien que Doute ait prétendu détester Ariana Madix dans le passé, elle considère que Madix est l’une des rares personnes à l’avoir soutenue. Doute avait l’habitude de sortir avec le petit ami de Madix, Tom Sandoval. Doute et Sandoval ont rompu et Sandoval a immédiatement commencé à sortir avec Madix. En conséquence, Doute a déclaré la guerre à Madix.

Le temps a certainement eu un impact positif sur la relation entre Doute et Madix. L’année dernière, les deux se sont rencontrés et semblaient vraiment apprécier la compagnie de l’autre. Maintenant, c’est Madix qui est celui qui a soutenu Doute pendant une période aussi difficile.

Doute a posté sur Instagram, “cette saison ne va pas être la meilleure pour moi 😬 car ce fut un été difficile. nous traitons tous les choses différemment et prenons parfois plus de temps que d’autres. 🤷🏻‍♀️ ce sont mes leçons à apprendre & HALLELUJAH – leçons apprises. rire avec moi, rire de moi, pleurer avec moi et profiter de la balade. “Et Madix a répondu,” A-freakin-MEN. “

Elle apprécie également les conseils de Madix. “Elle est très profonde, elle est très sensible, elle est vraiment excellente pour donner des conseils”, a déclaré Doute à Daryn Carp sur People TV à propos de Madix.

Où en sont les choses avec ses autres amis?

La vie est toujours dans l’air avec ses deux «meilleurs amis». Doute a récemment partagé sur le podcast RADIO.COM, Kickin ’Back avec Kelly, elle n’a pas encore reçu son« date de sauvegarde »pour le mariage de Schroeder. “Je n’ai pas obtenu de sauvegarde de la date par la poste … Je ne suis définitivement pas une demoiselle d’honneur. J’ai entendu dire qu’elle en avait neuf », a-t-elle expliqué.

Doute a admis qu’elle n’avait pas encore réparé ses amitiés avec Schroeder et Maloney-Schwartz. «Je suis vraiment intéressé par pourquoi nous sommes comme nous sommes, parce que je ne sais vraiment pas. J’ai l’impression que je vais surfer sur cette vague avec tous nos téléspectateurs et j’espère que je regarde une scène ou que j’entends une conversation… (donc) je peux vraiment comprendre pourquoi nous sommes ici parce que nous sommes toujours pas amis. ”

“Je ne suis pas salée à ce sujet, je ne suis pas blasée, je les aime tous les deux”, a-t-elle ajouté. “Je ferais n’importe quoi pour l’un ou l’autre à tout moment, mais, est-ce que je veux des gens dans ma vie qui ne veulent pas rester avec moi à travers le mal?”