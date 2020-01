Kristen Stewart contre Sea Monsters – / Film

Comment un film aussi prévisible peut-il être si rafraîchissant? Dans le département de narration, Sous-marin est tout échoué, retombant sur des clichés d’horreur gorgés d’eau et lourdement redevable à des films comme Alien, The Abyss et The Descent. Vous savez exactement où va ce phénomène depuis la première image. Vous savez qu’il y aura des bruits forts et violents contre les coques métalliques. Vous savez, il y aura des voyages dans des couloirs sombres et détrempés. Vous savez qu’une monstruosité humide et ondulée dressera sa tête laide. Il s’agit de création de films peints par des nombres. Et pourtant… c’est une explosion absolue?

Sous l’eau ne perd pas de temps. Nous ne sommes même pas dans trois minutes avant le début d’une catastrophe: un effondrement majeur dans une installation de recherche sous-marine. Ingénieur Norah (Kristen Stewart, arborant une coupe de cheveux cool et dépensant une bonne partie du film en train de courir dans un costume de plongée robotique ou ses sous-vêtements) est en première ligne de toutes les explosions, mais ses problèmes ne font que commencer. Au fur et à mesure que le récit se déroule, Norah et une bande d’autres survivants devront se déplacer d’un endroit dangereux à l’autre alors qu’ils tentent de foutre le camp de la base à destruction rapide.

Oh, aussi: il y a des monstres. Vous souhaitez presque que Underwater ait laissé l’angle du monstre hors de tout son marketing, car le premier tiers du film ressemble plus à un remake rouillé de The Poseidon Adventure qu’à une fonctionnalité de créature. Garder les bestioles complètement secrètes aurait rendu leur arrivée encore plus excitante. Hélas, ils sont partout sur les affiches et les bandes-annonces, donc vous savez qu’ils arrivent. Et quand ils arrivent, ils ne déçoivent pas, du moins en termes de méchanceté. En termes de design, ils n’ont pas grand-chose à raconter – aucun monstre CGI ne tiendra jamais une bougie au costume emblématique de Xenomorph, désolé – mais il y a quelques touches Lovecraftiennes (comme dans les tentacules qui dépassent des bouches) qui font l’affaire. .

Quant aux personnages humains, ils sont fins comme du papier – plus d’archétypes que d’individus. Il y a la recrue nerveuse qui n’a pas sa place (Jessica Henwick); le blessé qui doit être transporté (John Gallagher Jr.); le seul Afro-américain du groupe (Mamoudou Athie); un capitaine fatigué (Vincent Cassel); et bien sûr, le cul intelligent wisecracking, joué par T.J. Meunier (Production sous-marine en 2017, à une époque où Miller n’était pas aussi toxique et inemployable qu’aujourd’hui, au cas où vous vous demanderiez pourquoi il est ici du tout). Ces gens pourraient tout aussi bien se promener avec MONSTER FOOD imprimé sur leurs combinaisons de plongée volumineuses. Les acteurs font de leur mieux avec ce qu’ils ont, ce qui n’est pas grand-chose.

C’est le spectacle de Stewart, cependant. L’indé chérie apporte une certaine gravité à sa part, réussissant à faire paraître Norah plus arrondie et tridimensionnelle qu’elle ne l’est sur le papier. Stewart joue Norah comme toujours nerveuse et anxieuse – une attitude qui a du sens, car elle est constamment sur le point de mourir. Cette vulnérabilité nous fait plaisir. Cela ne veut pas dire que Norah est une sève impuissante – elle peut prendre soin d’elle-même et survivre à plus de quelques appels grâce à son esprit.

Et tout cela semble de mauvaise humeur et atmosphérique – quand vous pouvez voir ce qui se passe, c’est-à-dire. Réalisateur William Eubank embrasse vraiment l’obscurité des profondeurs de l’océan ici, au point où il y a plus que quelques scènes où vous ne pouvez pas voir ce qui se passe. Eubank a également la terrible habitude d’écraser la caméra pendant les temps d’action. Et à plusieurs reprises, lorsque le cinéaste ne peut apparemment pas comprendre comment mettre fin progressivement et naturellement à une scène, il coupe simplement le noir. Ce n’est pas le cinéma le plus nuancé de l’année, et pour tout ce qu’il doit à Alien, le style aléatoire d’Eubank ne sera jamais confondu avec le contrôle froid de Ridley Scott.

Rien de tout cela ne peut sembler très attrayant, mais Underwater est si rapide – et heureusement court – qu’il est facile d’acheter la saumure salée qu’il vend. Il y a aussi quelque chose de rafraîchissant dans un grand film de studio (c’est techniquement un film de Disney!) Comme ces multiplexes gracieux de nos jours. Enfer, c’est presque étrange à quel point cette image est peu ambitieuse. Il s’agit d’une purée de monstre complètement autonome avec un budget assez important – qui savait que les studios se préoccupaient même de ce genre de choses de nos jours? Qu’Underwater a été lavé à terre pendant la redoutable saison des films de janvier est révélateur – mais pas disqualifiant. Parfois, tout ce dont vous avez besoin pour faire un film est une fille et un monstre marin (ou deux), pour paraphraser Jean-Luc Godard. Au moment où Norah de Stewart dit «Allumons cette merde!» Avant un moment culminant, Underwater vous fera accrocher, aligner et couler.

/ Classement du film: 6,5 sur 10

Articles sympas du Web: