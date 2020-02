Kristian Haggerty a-t-elle simplement traîné Demi Burnett en se vantant de sa nouvelle petite amie?

La saison de Bachelor in Paradise avec Demi Burnett et Kristian Haggerty est terminée depuis longtemps. Mais les fans sont toujours curieux de savoir comment ces deux favoris se portent aujourd’hui.

Ceux qui suivent The Bachelor savent que Burnett est la première personne ouvertement bisexuelle de la série à avoir une relation homosexuelle. Et elle a été pleinement embrassée par les producteurs et les fans quand elle a annoncé qu’elle était tombée amoureuse de Haggerty, qu’elle a rencontré hors de la série. Malheureusement, alors que les deux se sont fiancés à l’émission, ils n’ont pas pu faire durer leur relation. Et nous ne savons pas exactement où ils en sont maintenant.

Haggerty sort avec quelqu’un de nouveau. Et elle a peut-être traîné Burnett lors d’une interview lorsqu’elle a parlé de sa nouvelle femme. Voici ce que Haggerty a dit.

Les preuves suggèrent que Kristian Haggerty et Demi Burnett n’ont pas eu une belle rupture

Chris Harrison, Kristian Haggerty et Demi Burnett de «Bachelor in Paradise» | John Fleenor via .

Alors que Burnett prospérait sur la saison Bachelor de Colton Underwood et dans Paradise, Haggerty semblait moins enthousiaste à la télé-réalité. Bien qu’il soit clair que les deux femmes s’aiment et se soucient vraiment, leur compatibilité a peut-être été coupée dès le départ. Et même s’ils semblaient heureux de se fiancer, il ne fallut pas longtemps avant que tout soit annulé le 31 octobre 2019.

Les deux dames ont visité leur Instagram pour annoncer la scission. “Avec un cœur lourd plein d’amour les uns pour les autres, nous avons décidé qu’il était préférable pour nous de prendre du recul par rapport à notre relation”, a écrit Burnett. “Nous voulons en fin de compte ce qui est le mieux pour nous à long terme et pour nous en ce moment, cela signifie être séparés et grandir individuellement.”

Mais le drame ne s’est pas arrêté là. Il semble que la rupture n’ait pas été aussi amicale qu’elle le semblait, car la sœur de Haggerty a insinué que Burnett était “désespéré” dans l’une des photos Instagram de Burnett en bikini.

Haggerty est maintenant totalement passé à quelqu’un de nouveau

On dirait que Burnett est toujours célibataire après sa séparation de Haggerty. Et nous la verrons peut-être lors d’une prochaine saison de Paradise ou même de The Bachelorette si nous avons de la chance. Mais Haggerty a totalement évolué – et elle semble plus amoureuse que jamais de sa nouvelle petite amie.

L’amour actuel de Haggerty est Taylor Blake, une star de la réalité connue pour son travail sur The Reality House. Et Haggerty a écrit de doux messages sur Blake sur son Instagram depuis le début de 2020.

«Dire que je vous suis reconnaissant serait un euphémisme. Il n’y a pas de mots pour exprimer à quel point vous avez touché mon âme au cours des années où je vous connais, surtout ces derniers mois », a écrit Haggerty sur Instagram pour célébrer le 27e anniversaire de Blakes. Et Blake a écrit son doux hommage à Haggerty qui montre qu’ils remontent le temps.

“Quand j’avais 13 ans, je voulais que tu sois ma Saint-Valentin, mais j’étais enfermé et trop effrayé pour te le demander- Alors, j’ai plutôt demandé à ton cousin Luke d’être ma Saint-Valentin”, Blake légendait son post de son baiser Haggerty. “Nous sommes à 27 ans et je t’ai finalement fait mienne.”

Elle vient peut-être de traîner Burnett lors d’une interview

Haggerty semble plus prête que jamais à parler de combien elle adore Blake. Elle a déclaré à Us Weekly le 18 février:[Taylor is] vraiment la personne la plus gentille et la plus centrée que je connaisse. Elle a été un immense confort et un pilier de soutien, surtout quand il s’agit de naviguer dans une vie plus publique. ” Haggerty a ensuite noté qu’elle connaissait Blake depuis des années, car ils ont grandi dans la même ville et sont allés au même lycée.

Haggerty n’a jamais été dans l’œil du public avant de sortir avec Burnett. Et appeler sa nouvelle petite amie un «réconfort» car vivre une vie plus «publique» pourrait être un léger applaudissement à toute l’attention négative que sa relation avec Burnett lui a apportée. Étant donné que certains pensaient même que Haggerty sortait avec Burnett pour la gloire, sa mention du soutien de Blake pourrait être un coup de poing à son ex.

Burnett ne semble cependant pas prêter attention à Haggerty. Elle a ses propres projets en tête et toute une vie devant elle. Et vu le nombre de stars de Bachelor in Paradise et de Bachelorette commentant ses photos, elle ne devrait pas avoir de mal à trouver des dates à l’avenir.

