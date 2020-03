Kristin Cavallari explique pourquoi «The Hills» s’est senti «facile» à filmer

Un vétéran de la télé-réalité, Kristin Cavallari a dit un jour qu’elle trouvait The Hills plus facile à filmer que Laguna Beach. Avant, découvrez pourquoi la mère de trois enfants de 33 ans a trouvé que c’était le cas.

Alors que Cavallari vit à Nashville, au Tennessee, avec son mari, l’ancien joueur de la NFL Jay Culter, et dirige sa marque de bijoux, Uncommon James, tout en jouant dans sa propre émission de téléréalité, Very Cavallari, le monde n’a pas oublié où elle a commencé.

Elle a joué dans «Laguna Beach» à l’adolescence

Née à Denver, au Colorado, Cavallari a déménagé avec sa famille à Laguna Beach, en Californie, où les producteurs de MTV recherchaient des adolescents pour une émission de téléréalité basée sur le drame à succès de Fox, The OC, une série se déroulant dans le comté d’Orange sur le lycée étudiants.

Cavallari a décroché une place au programme avec son petit ami du secondaire, Stephen Colletti, et sa meilleure amie, Lauren «LC» Conrad. Les trois d’entre eux ont été décrits comme les trois parties d’un triangle amoureux à Laguna Beach lors de sa création en 2004. Laguna Beach a rapidement attiré l’attention des téléspectateurs qui se sont taillé une place ferme au début des années 2000 au cours des trois saisons.

Kristin Cavallari visite ‘Extra’ le 15 avril 2019 | Dia Dipasupil / .

Kristin Cavallari est revenue à MTV dans «The Hills»

Après avoir essayé le théâtre – Cavallari a fait ses preuves, le cinéma et la télévision – elle est revenue dans le monde de la télé-réalité en 2010, quatre ans après que les téléspectateurs ont regardé la finale de la série de Laguna Beach.

Elle a retrouvé certains de ses costars de Laguna Beach dans la série de suivi de MTV, The Hills, qui a suivi Cavallari, Conrad, en tant que jeunes adultes naviguant dans la vie à Los Angeles, en Californie. Les Hills ont fonctionné pendant six saisons avant de se terminer en 2010.

À ce moment-là, Cavallari était devenue connue du public comme la méchante parce que c’était ainsi qu’elle avait été représentée sur Laguna Beach et The Hills. Mais pour Cavallari, ce dernier s’est révélé plus facile en coulisses.

Les gens de «The Hills» étaient «très séparés» de sa vie réelle

Dans une interview avec Paper Magazine en août 2018, Cavallari a réfléchi sur son passé de télé-réalité. Elle a dit que lorsqu’elle a signé pour The Hills, elle et ses camarades de casting “n’étaient pas vraiment” amis, ce qui s’est avéré être une bonne chose. Cavallari a constaté qu’il y avait une nette fracture entre ce qu’elle avait fait dans The Hills et sa vraie vie.

“Avec The Hills, ces gens n’étaient pas vraiment dans ma vie jusqu’à ce que je rejoigne la série. J’en connaissais beaucoup, mais ils n’étaient vraiment pas dans mon cercle d’amis. C’était très séparé, ce qui a facilité les choses dans ce sens », a-t-elle déclaré. “Quand j’ai fait The Hills, je savais que je devais garder les choses séparées parce qu’il est très facile de brouiller les lignes et je n’aimais pas ce sentiment.”

Elle a poursuivi en disant que ce que les téléspectateurs ont vu sur The Hills était tout pour les caméras.

“Nous savions exactement quelles scènes nous allions filmer et de quoi il s’agissait”, a déclaré Cavallari. «J’ai eu de faux combats et de fausses relations. Je jouais le méchant et agissais essentiellement. J’ai eu une très belle expérience. »

Cavallari a annoncé en mars 2020 qu’elle reviendrait à The Hills lorsqu’elle fera une apparition dans la saison 2 du redémarrage de l’émission, The Hills: New Beginnings. Aucune date de première n’a été annoncée, alors restez à l’écoute pour en savoir plus!